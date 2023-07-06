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Глава Литвы пообещал Киеву гарантии безопасности от некоторых стран НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
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12:39 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882552150.html
Глава Литвы пообещал Киеву гарантии безопасности от некоторых стран НАТО
Глава Литвы пообещал Киеву гарантии безопасности от некоторых стран НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
Глава Литвы пообещал Киеву гарантии безопасности от некоторых стран НАТО
Украина получит гарантии безопасности от ряда стран НАТО на нынешнем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщил президент Литвы Гитанас... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:39
2023-07-06T12:39
в мире
украина
литва
гитанас науседа
нато
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина получит гарантии безопасности от ряда стран НАТО на нынешнем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что США, Британия, Франция и Германия работают над декларацией с Украиной, которая позволит формализовать имеющиеся соглашения о передаче помощи и создаст условия для оказания долгосрочной финансовой и военной поддержки Киева. По данным СМИ, декларация будет подразумевать заключение с Киевом двусторонних соглашений вне формата НАТО. Как сообщил президент Литвы в интервью агентству Франс Пресс, на полях саммита будет принято решение о создании совета Украина - НАТО, а отдельные страны предоставят Киеву гарантии безопасности, включая экономическую и военную помощь. Президент Литвы выразил надежду на то, что Владимир Зеленский посетит саммит в Вильнюсе. "Я думаю, мы найдем формулировки, которые не разочаруют украинцев и дадут больше, чем то, о чем мы говорили", - добавил президент. Кроме того, Науседа надеется, что в результате переговоров удастся добиться новых обязательств стран НАТО по укреплению восточного фланга. Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882533843.html
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в мире, украина, литва, гитанас науседа, нато
В мире, Украина, Литва, Гитанас Науседа, НАТО
Глава Литвы пообещал Киеву гарантии безопасности от некоторых стран НАТО

Науседа: Украина на саммите НАТО получит гарантии безопасности от некоторых стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО на Европейской площади в Киеве
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина получит гарантии безопасности от ряда стран НАТО на нынешнем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что США, Британия, Франция и Германия работают над декларацией с Украиной, которая позволит формализовать имеющиеся соглашения о передаче помощи и создаст условия для оказания долгосрочной финансовой и военной поддержки Киева. По данным СМИ, декларация будет подразумевать заключение с Киевом двусторонних соглашений вне формата НАТО.
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Вчера, 11:22
Как сообщил президент Литвы в интервью агентству Франс Пресс, на полях саммита будет принято решение о создании совета Украина - НАТО, а отдельные страны предоставят Киеву гарантии безопасности, включая экономическую и военную помощь. Президент Литвы выразил надежду на то, что Владимир Зеленский посетит саммит в Вильнюсе.
"Я думаю, мы найдем формулировки, которые не разочаруют украинцев и дадут больше, чем то, о чем мы говорили", - добавил президент. Кроме того, Науседа надеется, что в результате переговоров удастся добиться новых обязательств стран НАТО по укреплению восточного фланга.
Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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