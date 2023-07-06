https://ria.ru/20230706/ukraina-1882552150.html

Глава Литвы пообещал Киеву гарантии безопасности от некоторых стран НАТО

Глава Литвы пообещал Киеву гарантии безопасности от некоторых стран НАТО - РИА Новости, 06.07.2023

Глава Литвы пообещал Киеву гарантии безопасности от некоторых стран НАТО

Украина получит гарантии безопасности от ряда стран НАТО на нынешнем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщил президент Литвы Гитанас... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:39

2023-07-06T12:39

2023-07-06T12:39

в мире

украина

литва

гитанас науседа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742887973_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4d3e75ba58044a2f92985924ad619c2b.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина получит гарантии безопасности от ряда стран НАТО на нынешнем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что США, Британия, Франция и Германия работают над декларацией с Украиной, которая позволит формализовать имеющиеся соглашения о передаче помощи и создаст условия для оказания долгосрочной финансовой и военной поддержки Киева. По данным СМИ, декларация будет подразумевать заключение с Киевом двусторонних соглашений вне формата НАТО. Как сообщил президент Литвы в интервью агентству Франс Пресс, на полях саммита будет принято решение о создании совета Украина - НАТО, а отдельные страны предоставят Киеву гарантии безопасности, включая экономическую и военную помощь. Президент Литвы выразил надежду на то, что Владимир Зеленский посетит саммит в Вильнюсе. "Я думаю, мы найдем формулировки, которые не разочаруют украинцев и дадут больше, чем то, о чем мы говорили", - добавил президент. Кроме того, Науседа надеется, что в результате переговоров удастся добиться новых обязательств стран НАТО по укреплению восточного фланга. Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882533843.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, литва, гитанас науседа, нато