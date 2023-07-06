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В Варшаве призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
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11:22 06.07.2023 (обновлено: 11:49 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882533843.html
В Варшаве призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО
В Варшаве призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
В Варшаве призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО
Украине не стоит ждать слишком многого от вильнюсского саммита НАТО, заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк в эфире радиостанции RMF РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:22
2023-07-06T11:49
в мире
украина
нато
польша
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Украине не стоит ждать слишком многого от вильнюсского саммита НАТО, заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк в эфире радиостанции RMF FM."Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчет НАТО. &lt;...&gt; Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд", — сказал чиновник.Он пояснил, что позиции стран различаются: есть "решительные энтузиасты", например Польша, а есть те, "которые держат дистанцию".На Украине также считают, что саммит не принесет серьезных результатов. Как заявил накануне глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Times, участники произнесут "некоторые слова", но дальше них дело не зайдет.Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что, если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует войска. По его словам, он говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у страны.Столтенберг 19 июня заявил, что союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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в мире, украина, нато, польша, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, НАТО, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Варшаве призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО

Польский министр Шинковский призвал Украину не ждать слишком многого от саммита НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Украине не стоит ждать слишком многого от вильнюсского саммита НАТО, заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк в эфире радиостанции RMF FM.
«
"Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчет НАТО. <...> Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд", — сказал чиновник.
Он пояснил, что позиции стран различаются: есть "решительные энтузиасты", например Польша, а есть те, "которые держат дистанцию".
На Украине также считают, что саммит не принесет серьезных результатов. Как заявил накануне глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Times, участники произнесут "некоторые слова", но дальше них дело не зайдет.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что, если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует войска. По его словам, он говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у страны.
Столтенберг 19 июня заявил, что союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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