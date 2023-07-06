В Варшаве призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО
Польский министр Шинковский призвал Украину не ждать слишком многого от саммита НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Украине не стоит ждать слишком многого от вильнюсского саммита НАТО, заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк в эфире радиостанции RMF FM.
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"Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчет НАТО. <...> Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд", — сказал чиновник.
Он пояснил, что позиции стран различаются: есть "решительные энтузиасты", например Польша, а есть те, "которые держат дистанцию".
На Украине также считают, что саммит не принесет серьезных результатов. Как заявил накануне глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Times, участники произнесут "некоторые слова", но дальше них дело не зайдет.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что, если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует войска. По его словам, он говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у страны.
Столтенберг 19 июня заявил, что союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.