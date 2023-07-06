https://ria.ru/20230706/ukraina-1882533843.html

В Варшаве призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО

В Варшаве призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО - РИА Новости, 06.07.2023

В Варшаве призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО

Украине не стоит ждать слишком многого от вильнюсского саммита НАТО, заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк в эфире радиостанции RMF РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:22

2023-07-06T11:22

2023-07-06T11:49

в мире

украина

нато

польша

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ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Украине не стоит ждать слишком многого от вильнюсского саммита НАТО, заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк в эфире радиостанции RMF FM."Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчет НАТО. <...> Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд", — сказал чиновник.Он пояснил, что позиции стран различаются: есть "решительные энтузиасты", например Польша, а есть те, "которые держат дистанцию".На Украине также считают, что саммит не принесет серьезных результатов. Как заявил накануне глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Times, участники произнесут "некоторые слова", но дальше них дело не зайдет.Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что, если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует войска. По его словам, он говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у страны.Столтенберг 19 июня заявил, что союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, польша, ситуация в днр и лнр