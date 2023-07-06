https://ria.ru/20230706/ukraina-1882500296.html

ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении

ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 06.07.2023

ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении

Из-за активных атак ВС РФ по украинским позициям на купянском направлении, киевские силовики отвечают ударами не по конкретным целям, а хаотично, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:08

2023-07-06T08:08

2023-07-06T08:08

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Из-за активных атак ВС РФ по украинским позициям на купянском направлении, киевские силовики отвечают ударами не по конкретным целям, а хаотично, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред). Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, на данном направлении ведутся позиционные бои, ВС РФ наносят удары по украинской 13-й отдельной мотострелковой бригаде и по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.

https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144796.html

киев

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность