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ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882500296.html
ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении
ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении
Из-за активных атак ВС РФ по украинским позициям на купянском направлении, киевские силовики отвечают ударами не по конкретным целям, а хаотично, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:08
2023-07-06T08:08
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Из-за активных атак ВС РФ по украинским позициям на купянском направлении, киевские силовики отвечают ударами не по конкретным целям, а хаотично, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред). Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, на данном направлении ведутся позиционные бои, ВС РФ наносят удары по украинской 13-й отдельной мотострелковой бригаде и по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144796.html
киев
луганская народная республика
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киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении

Марочко: ВС России продолжат наносить удары по силам Киева на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Из-за активных атак ВС РФ по украинским позициям на купянском направлении, киевские силовики отвечают ударами не по конкретным целям, а хаотично, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред). Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, на данном направлении ведутся позиционные бои, ВС РФ наносят удары по украинской 13-й отдельной мотострелковой бригаде и по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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