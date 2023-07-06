https://ria.ru/20230706/ukraina-1882500296.html
ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении
ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении
Из-за активных атак ВС РФ по украинским позициям на купянском направлении, киевские силовики отвечают ударами не по конкретным целям, а хаотично, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:08
2023-07-06T08:08
2023-07-06T08:08
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Из-за активных атак ВС РФ по украинским позициям на купянском направлении, киевские силовики отвечают ударами не по конкретным целям, а хаотично, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред). Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, на данном направлении ведутся позиционные бои, ВС РФ наносят удары по украинской 13-й отдельной мотострелковой бригаде и по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России активно атакуют силы Киева на Купянском направлении
Марочко: ВС России продолжат наносить удары по силам Киева на Купянском направлении