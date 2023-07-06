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Русские получат все: в США испугались чувствительного удара Путина по НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
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18:32 06.07.2023 (обновлено: 18:51 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/udar-1882659378.html
Русские получат все: в США испугались чувствительного удара Путина по НАТО
Русские получат все: в США испугались чувствительного удара Путина по НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
Русские получат все: в США испугались чувствительного удара Путина по НАТО
Информация, которую получат россияне в случае перехвата целой ракеты Storm Shadow, может быть чувствительной для Запада из-за устройства этого оружия, пишет... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:32
2023-07-06T18:51
политика
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Информация, которую получат россияне в случае перехвата целой ракеты Storm Shadow, может быть чувствительной для Запада из-за устройства этого оружия, пишет американский портал The War Zone.&quot;Потеря одной в значительной степени неповрежденной ракеты — нежелательное событие. Британская Storm Shadow имеет некоторые стелс-технологии, которые уменьшают ее заметность. &lt;…&gt; Материалы, использованные в ее конструкции, и устройство боеголовки также были бы интересны&quot;, — говорится в статье.По информации издания, наиболее секретная часть Storm Shadow — это система наведения боеприпаса. Если внутренний датчик, программное обеспечение и бортовая электроника попадут в руки потенциального противника, они позволят обнаружить больше уязвимостей ракеты, резюмировали авторы публикации.На фоне конфликта на Украине Запад продолжает втягивать Киев в Североатлантический альянс и накачивать его оружием. В Москве не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем". Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркнул, что американская и европейская военная техника не повлияет на ход специальной военной операции.
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политика, украина, нато, россия, великобритания
Политика, Украина, НАТО, Россия, Великобритания
Русские получат все: в США испугались чувствительного удара Путина по НАТО

War Zone: попадание ракеты Storm Shadow к россиянам раскроет военные технологии Запада

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Информация, которую получат россияне в случае перехвата целой ракеты Storm Shadow, может быть чувствительной для Запада из-за устройства этого оружия, пишет американский портал The War Zone.
«

"Потеря одной в значительной степени неповрежденной ракеты — нежелательное событие. Британская Storm Shadow имеет некоторые стелс-технологии, которые уменьшают ее заметность. <…> Материалы, использованные в ее конструкции, и устройство боеголовки также были бы интересны", — говорится в статье.

По информации издания, наиболее секретная часть Storm Shadow — это система наведения боеприпаса. Если внутренний датчик, программное обеспечение и бортовая электроника попадут в руки потенциального противника, они позволят обнаружить больше уязвимостей ракеты, резюмировали авторы публикации.
На фоне конфликта на Украине Запад продолжает втягивать Киев в Североатлантический альянс и накачивать его оружием. В Москве не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем". Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркнул, что американская и европейская военная техника не повлияет на ход специальной военной операции.
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