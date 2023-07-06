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Голикова поблагодарила учителей за воспитание подрастающего поколения - РИА Новости, 06.07.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:54 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/uchitel-1882541633.html
Голикова поблагодарила учителей за воспитание подрастающего поколения
Голикова поблагодарила учителей за воспитание подрастающего поколения - РИА Новости, 06.07.2023
Голикова поблагодарила учителей за воспитание подрастающего поколения
Вице-премьер России Татьяна Голикова поблагодарила учителей за обучение и воспитание подрастающего поколения. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:54
2023-07-06T11:54
год педагога и наставника
общество
татьяна голикова
сн_образование
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поблагодарила учителей за обучение и воспитание подрастающего поколения. "Это люди, которые отдают себя всего, наверное, воспитанию и обучению подрастающего поколения. За это всем уважаемым педагогам огромное спасибо", – сказала Голикова журналистам в ходе церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам российских педвузов. Вице-премьер также поблагодарила своего первого учителя, которая воспитывала в детях традиции отношения к труду, друзьям и готовила их ко взрослой жизни. "Я очень рада, что вы выбрали эту профессию и теперь разлетитесь по своим родным местам, по местам, которые вы выбрали для своей работы, и будете воплощать в жизнь все то лучшее, чему вас научили ваши преподаватели в высших учебных заведениях", – сказала Голикова в обращении к выпускникам. Указом президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Вручение дипломов приурочено также к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского.
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общество, татьяна голикова, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Татьяна Голикова, СН_Образование, Социальный навигатор

Голикова поблагодарила учителей за воспитание подрастающего поколения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поблагодарила учителей за обучение и воспитание подрастающего поколения.
"Это люди, которые отдают себя всего, наверное, воспитанию и обучению подрастающего поколения. За это всем уважаемым педагогам огромное спасибо", – сказала Голикова журналистам в ходе церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам российских педвузов.
Вице-премьер также поблагодарила своего первого учителя, которая воспитывала в детях традиции отношения к труду, друзьям и готовила их ко взрослой жизни.
"Я очень рада, что вы выбрали эту профессию и теперь разлетитесь по своим родным местам, по местам, которые вы выбрали для своей работы, и будете воплощать в жизнь все то лучшее, чему вас научили ваши преподаватели в высших учебных заведениях", – сказала Голикова в обращении к выпускникам.
Указом президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Вручение дипломов приурочено также к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского.
 
Год педагога и наставникаОбществоТатьяна ГоликоваСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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