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Голикова поблагодарила учителей за воспитание подрастающего поколения

Голикова поблагодарила учителей за воспитание подрастающего поколения - РИА Новости, 06.07.2023

Голикова поблагодарила учителей за воспитание подрастающего поколения

Вице-премьер России Татьяна Голикова поблагодарила учителей за обучение и воспитание подрастающего поколения. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:54

2023-07-06T11:54

2023-07-06T11:54

год педагога и наставника

общество

татьяна голикова

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поблагодарила учителей за обучение и воспитание подрастающего поколения. "Это люди, которые отдают себя всего, наверное, воспитанию и обучению подрастающего поколения. За это всем уважаемым педагогам огромное спасибо", – сказала Голикова журналистам в ходе церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам российских педвузов. Вице-премьер также поблагодарила своего первого учителя, которая воспитывала в детях традиции отношения к труду, друзьям и готовила их ко взрослой жизни. "Я очень рада, что вы выбрали эту профессию и теперь разлетитесь по своим родным местам, по местам, которые вы выбрали для своей работы, и будете воплощать в жизнь все то лучшее, чему вас научили ваши преподаватели в высших учебных заведениях", – сказала Голикова в обращении к выпускникам. Указом президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Вручение дипломов приурочено также к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, сн_образование, социальный навигатор