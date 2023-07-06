https://ria.ru/20230706/tramp-1882480599.html
Трамп предположил, кому мог принадлежать найденный в Белом доме кокаин
Трамп предположил, кому мог принадлежать найденный в Белом доме кокаин - РИА Новости, 06.07.2023
Трамп предположил, кому мог принадлежать найденный в Белом доме кокаин
Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T00:08
2023-07-06T00:08
2023-07-06T00:08
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. "Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю". "Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится", - добавил Трамп. Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок является кокаином. В среду газета Politico сообщила, что правоохранительные органы США сомневаются в возможности установить личность человека, который пронес наркотик в Белый дом. Согласно его данным, к такому выводу следователей подталкивает тот факт, что на территории западного крыла американской администрации, где были найдены наркотики, очень высокая проходимость. Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер, в свою очередь, выразила уверенность, что Секретная служба США "доберется до истины", а Байден следит за всеми сообщениями на этот счет.
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сша, хантер байден, politico, дональд трамп, карин жан-пьер, в мире
США, Хантер Байден, Politico, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, В мире
Трамп предположил, кому мог принадлежать найденный в Белом доме кокаин
Трамп предположил, что кокаин в Белом доме мог быть лишь для Байдена или его сына Хантера
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.
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"Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".
"Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится", - добавил Трамп.
Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок является кокаином.
В среду газета Politico
сообщила, что правоохранительные органы США сомневаются в возможности установить личность человека, который пронес наркотик в Белый дом. Согласно его данным, к такому выводу следователей подталкивает тот факт, что на территории западного крыла американской администрации, где были найдены наркотики, очень высокая проходимость.
Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер
, в свою очередь, выразила уверенность, что Секретная служба США "доберется до истины", а Байден следит за всеми сообщениями на этот счет.
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