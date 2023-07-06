https://ria.ru/20230706/teorii-1882537552.html

Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля

Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля - РИА Новости, 06.07.2023

Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от теорий заговора о том, что форсированное ослабление курса рубля якобы осуществляется специально. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:38

2023-07-06T11:38

2023-07-06T11:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от теорий заговора о том, что форсированное ослабление курса рубля якобы осуществляется специально. "Мы видим, что у нас, когда курс ослабляются, начинаются теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории", - сказала она на Финансовом конгрессе ЦБ РФ. "Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли", - добавила глава ЦБ РФ. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230706/evro-1882533279.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия