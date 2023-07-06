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Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля - РИА Новости, 06.07.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:38 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/teorii-1882537552.html
Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля
Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля - РИА Новости, 06.07.2023
Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от теорий заговора о том, что форсированное ослабление курса рубля якобы осуществляется специально. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:38
2023-07-06T11:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от теорий заговора о том, что форсированное ослабление курса рубля якобы осуществляется специально. "Мы видим, что у нас, когда курс ослабляются, начинаются теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории", - сказала она на Финансовом конгрессе ЦБ РФ. "Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли", - добавила глава ЦБ РФ. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/evro-1882533279.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля

Набиуллина предостерегла от теорий заговора о форсированном ослаблении курса рубля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от теорий заговора о том, что форсированное ослабление курса рубля якобы осуществляется специально.
"Мы видим, что у нас, когда курс ослабляются, начинаются теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории", - сказала она на Финансовом конгрессе ЦБ РФ.
"Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли", - добавила глава ЦБ РФ.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
Электронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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