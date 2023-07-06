https://ria.ru/20230706/teorii-1882537552.html
Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля
Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля - РИА Новости, 06.07.2023
Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от теорий заговора о том, что форсированное ослабление курса рубля якобы осуществляется специально. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:38
2023-07-06T11:38
2023-07-06T11:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815412684_0:267:3166:2048_1920x0_80_0_0_99e09d4704d69f61c86765923520267c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от теорий заговора о том, что форсированное ослабление курса рубля якобы осуществляется специально. "Мы видим, что у нас, когда курс ослабляются, начинаются теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории", - сказала она на Финансовом конгрессе ЦБ РФ. "Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли", - добавила глава ЦБ РФ. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/evro-1882533279.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815412684_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_187db981acde89e0f42f5db180b10b8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Набиуллина прокомментировала теории заговора об ослаблении курса рубля
Набиуллина предостерегла от теорий заговора о форсированном ослаблении курса рубля