https://ria.ru/20230706/stoltenberg-1882646495.html

Столтенберг прокомментировал свое переназначение генсеком НАТО

Столтенберг прокомментировал свое переназначение генсеком НАТО - РИА Новости, 06.07.2023

Столтенберг прокомментировал свое переназначение генсеком НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на днях был в четвертый раз переназначен главой альянса, заявил, что рад служить блоку в "сложные времена". РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:48

2023-07-06T17:48

2023-07-06T17:48

в мире

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на днях был в четвертый раз переназначен главой альянса, заявил, что рад служить блоку в "сложные времена". "Для меня честь продолжить службу генсеком НАТО, особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией в Европе за последние десятилетия", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, он намерен "укреплять единство союзников по НАТО для наращивания поддержки Украины и усиления обороноспособности" самого альянса. Страны-члены НАТО 4 июля продлили полномочия генсека Йенса Столтенберга на посту главы альянса еще на год до 1 октября 2024 года. Ранее сам Столтенберг заявлял, что не хочет после 30 сентября 2023 года оставаться во главе блока. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато