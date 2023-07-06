https://ria.ru/20230706/stavka-1882526448.html

Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина

Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина - РИА Новости, 06.07.2023

Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина

Динамика курса сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:45

2023-07-06T10:45

2023-07-06T10:45

экономика

россия

санкт-петербург

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Динамика курса сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе ЦБ. "Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке", - сказала она. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230706/rubl-1882521034.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, санкт-петербург, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)