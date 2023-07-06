https://ria.ru/20230706/stavka-1882526448.html
Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина
Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина - РИА Новости, 06.07.2023
Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина
Динамика курса сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:45
2023-07-06T10:45
2023-07-06T10:45
экономика
россия
санкт-петербург
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Динамика курса сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе ЦБ. "Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке", - сказала она. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/rubl-1882521034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ в решении по ставке будет учитывать динамику курса рубля