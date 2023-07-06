Рейтинг@Mail.ru
Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/stavka-1882526448.html
Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина
Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина - РИА Новости, 06.07.2023
Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина
Динамика курса сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:45
2023-07-06T10:45
экономика
россия
санкт-петербург
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Динамика курса сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе ЦБ. "Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке", - сказала она. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/rubl-1882521034.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a61e5010d365bf453bca2e897c8af854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Динамика курса рубля несет проинфляционные риски, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ в решении по ставке будет учитывать динамику курса рубля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Центральный банк РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Динамика курса сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе ЦБ.
"Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке", - сказала она.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Набиуллина объяснила падение курса рубля
Вчера, 10:21
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала