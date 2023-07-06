В конгрессе США хотят допросить Секретную службу о кокаине в Белом доме
Республиканцы в конгрессе США намерены допросить Секретную службу о кокаине в Белом доме
© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении контролируемого республиканцами комитета по надзору допросить Секретную службу страны о найденном в Белом доме кокаине, а также узнать перечень препаратов, которые принимает президент страны Джо Байден.
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"Мы, республиканцы из надзорного комитета, собираемся спросить Секретную службу об обнаруженном в Белом доме кокаине", - написала она в Twitter.
Республиканка добавила, что еще в конгрессе интересуются, может ли весь персонал и администрация Белого дома - заодно с сыном президента Хантером Байденом - пройти тест на наркотики.
"И какой перечень медицинских препаратов или наркотических средств принимает Джо (Байден)", - добавила Грин.
Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок является кокаином.
В среду газета Politico сообщила, что правоохранительные органы США сомневаются в возможности установить личность человека, который пронес наркотик в Белый дом. Согласно ее данным, к такому выводу следователей подталкивает тот факт, что на территории западного крыла американской администрации, где были найдены наркотики, очень высокая проходимость.
Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер, в свою очередь, выразила уверенность, что Секретная служба США "доберется до истины", а Байден следит за всеми сообщениями на этот счет.