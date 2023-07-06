https://ria.ru/20230706/ssha-1882485388.html

В конгрессе США хотят допросить Секретную службу о кокаине в Белом доме

В конгрессе США хотят допросить Секретную службу о кокаине в Белом доме - РИА Новости, 06.07.2023

В конгрессе США хотят допросить Секретную службу о кокаине в Белом доме

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении контролируемого республиканцами комитета по надзору допросить Секретную службу РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T01:44

2023-07-06T01:44

2023-07-06T01:44

сша

в мире

джо байден

конгресс сша

politico

хантер байден

марджори тейлор грин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a180d26a239c822c776520395ee36861.jpg

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении контролируемого республиканцами комитета по надзору допросить Секретную службу страны о найденном в Белом доме кокаине, а также узнать перечень препаратов, которые принимает президент страны Джо Байден. "Мы, республиканцы из надзорного комитета, собираемся спросить Секретную службу об обнаруженном в Белом доме кокаине", - написала она в Twitter. Республиканка добавила, что еще в конгрессе интересуются, может ли весь персонал и администрация Белого дома - заодно с сыном президента Хантером Байденом - пройти тест на наркотики. "И какой перечень медицинских препаратов или наркотических средств принимает Джо (Байден)", - добавила Грин. Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок является кокаином. В среду газета Politico сообщила, что правоохранительные органы США сомневаются в возможности установить личность человека, который пронес наркотик в Белый дом. Согласно ее данным, к такому выводу следователей подталкивает тот факт, что на территории западного крыла американской администрации, где были найдены наркотики, очень высокая проходимость. Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер, в свою очередь, выразила уверенность, что Секретная служба США "доберется до истины", а Байден следит за всеми сообщениями на этот счет.

https://ria.ru/20230706/tramp-1882480599.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, джо байден, конгресс сша, politico, хантер байден, марджори тейлор грин