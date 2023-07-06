https://ria.ru/20230706/sotsset-1882497576.html

Цукерберг раскрыл количество зарегистрировавшихся в его новой соцсети

Цукерберг раскрыл количество зарегистрировавшихся в его новой соцсети - РИА Новости, 06.07.2023

Цукерберг раскрыл количество зарегистрировавшихся в его новой соцсети

Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг написал в аккаунте своего нового сервиса... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:59

2023-07-06T06:59

2023-07-06T07:42

в мире

россия

марк цукерберг

илон маск

twitter

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг написал в аккаунте своего нового сервиса текстовых сообщений Threads спустя несколько часов после запуска, что количество регистраций достигло отметки в 5 миллионов."Только что количество зарегистрированных (пользователей) составило 5 миллионов человек за первые четыре часа", - написал Цукерберг.В четверг пользователь Twitter под ником DogeDesigner опубликовал пост с фотографией, на которой изображена мини-клавиатура, состоящая из трех клавиш: "ctrl", "C" и "V". Фотография сопровождается надписью: "Новое приложение компании Meta было создано полностью с использованием этой клавиатуры". Речь идет о горячих клавишах Windows Ctrl+С (копировать) и Ctrl+V (вставить). Новый сервис текстовых сообщений Threads является конкурентом сервиса Twitter. Предприниматель и владелец Twitter Илон Маск отреагировал на данную публикацию, оставив в комментариях под постом смеющийся смайлик.Запрещенная в России экстремистская организация Meta* в четверг запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.Ранее Марк Цукерберг в день запуска своего нового сервиса впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter, он разместил ставшую популярным интернет-мемом фотографию, которая является кадром из мультфильма "Человек-паук". На ней изображены два Человека-паука, показывающие друг на друга пальцами.Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, сервис доступен для загрузок с 6 июля и предназначен для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta* компании Instagram Inc.*, куда вошла одноименная соцсеть, также запрещенная в России и признанная экстремистской, и фоторедактор Layout.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230702/tvitter-1881704078.html

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в мире, россия, марк цукерберг, илон маск, twitter