В Сочи — жара: пляжный отдых на самом известном российском курорте

Песчаных пляжей в Сочи немного, но купаться это не мешает. Даже каменистый берег — отличное место для фотосессии.
Песчаных пляжей в Сочи немного, но купаться это не мешает. Даже каменистый берег — отличное место для фотосессии.
Тем более, если и оделись в одном стиле.
Охладиться можно и без погружения в соленую воду, что отдыхающие с удовольствием и делают.
Охладиться можно и без погружения в соленую воду, что отдыхающие с удовольствием и делают.
Прыгнуть с понтона — тоже развлечение.
Для романтичных пар — неспешные прогулки по набережной.
Для романтичных пар — неспешные прогулки по набережной.
Не только люди, но и их четвероногие друзья приходят насладиться морской прохладой в жару.
Не только люди, но и их четвероногие друзья приходят насладиться морской прохладой в жару.
В России есть федеральная классификация пляжей на соответствие национальным стандартам качества. В Краснодарском крае ее прошли 115 прибрежных территорий. Высшую оценку - синий флаг - получили 77 пляжей. Из них 35 находятся именно в Сочи.
В России есть федеральная классификация пляжей на соответствие национальным стандартам качества. В Краснодарском крае ее прошли 115 прибрежных территорий. Высшую оценку - синий флаг - получили 77 пляжей. Из них 35 находятся именно в Сочи.