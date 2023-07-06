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В Сочи — жара: пляжный отдых на самом известном российском курорте

В Сочи — жара: пляжный отдых на самом известном российском курорте - РИА Новости, 06.07.2023

В Сочи — жара: пляжный отдых на самом известном российском курорте

В Сочи — жара. Отдыхающие и горожане проводят время на море. Только в июне самый популярный российский курорт принял 830 тысяч гостей. В июле-августе ожидается... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:05

2023-07-06T15:05

2023-07-06T15:05

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Сочи — жара. Отдыхающие и горожане проводят время на море. Только в июне самый популярный российский курорт принял 830 тысяч гостей. В июле-августе ожидается еще больше. О пляжном отдыхе — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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