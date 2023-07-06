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В Сочи — жара: пляжный отдых на самом известном российском курорте - РИА Новости, 06.07.2023
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Туризм
 
15:05 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/sochi-1881065440.html
В Сочи — жара: пляжный отдых на самом известном российском курорте
В Сочи — жара: пляжный отдых на самом известном российском курорте - РИА Новости, 06.07.2023
В Сочи — жара: пляжный отдых на самом известном российском курорте
В Сочи — жара. Отдыхающие и горожане проводят время на море. Только в июне самый популярный российский курорт принял 830 тысяч гостей. В июле-августе ожидается... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:05
2023-07-06T15:05
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Сочи — жара. Отдыхающие и горожане проводят время на море. Только в июне самый популярный российский курорт принял 830 тысяч гостей. В июле-августе ожидается еще больше. О пляжном отдыхе — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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Фото, Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сочи, Краснодарский край, Пляжи, куда можно лететь, Отдых на море, отдых в России, Фото - Туризм

В Сочи — жара: пляжный отдых на самом известном российском курорте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Сочи — жара. Отдыхающие и горожане проводят время на море. Только в июне самый популярный российский курорт принял 830 тысяч гостей. В июле-августе ожидается еще больше. О пляжном отдыхе — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Песчаных пляжей в Сочи немного, но купаться это не мешает. Даже каменистый берег — отличное место для фотосессии.

Люди фотографируются на пляже в Сочи

Песчаных пляжей в Сочи немного, но купаться это не мешает. Даже каменистый берег — отличное место для фотосессии.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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1 из 7
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Тем более, если и оделись в одном стиле.

Отдыхающие на пляже в Сочи

Тем более, если и оделись в одном стиле.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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2 из 7
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Охладиться можно и без погружения в соленую воду, что отдыхающие с удовольствием и делают.

Ребенок на пляже в Сочи

Охладиться можно и без погружения в соленую воду, что отдыхающие с удовольствием и делают.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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3 из 7
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Прыгнуть с понтона — тоже развлечение.

Люди отдыхают на пляже в Сочи

Прыгнуть с понтона — тоже развлечение.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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4 из 7
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Для романтичных пар — неспешные прогулки по набережной.

Люди гуляют на пляже в Сочи

Для романтичных пар — неспешные прогулки по набережной.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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5 из 7
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Не только люди, но и их четвероногие друзья приходят насладиться морской прохладой в жару.

Собака на пляже в Сочи

Не только люди, но и их четвероногие друзья приходят насладиться морской прохладой в жару.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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6 из 7
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

В России есть федеральная классификация пляжей на соответствие национальным стандартам качества. В Краснодарском крае ее прошли 115 прибрежных территорий. Высшую оценку - синий флаг - получили 77 пляжей. Из них 35 находятся именно в Сочи.

Люди отдыхают на пляже в Сочи

В России есть федеральная классификация пляжей на соответствие национальным стандартам качества. В Краснодарском крае ее прошли 115 прибрежных территорий. Высшую оценку - синий флаг - получили 77 пляжей. Из них 35 находятся именно в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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7 из 7
 
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