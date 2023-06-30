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В Сочи рассказали о рекордном числе туристов в июне - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
16:09 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/sochi-1881483789.html
В Сочи рассказали о рекордном числе туристов в июне
В Сочи рассказали о рекордном числе туристов в июне - РИА Новости, 30.06.2023
В Сочи рассказали о рекордном числе туристов в июне
За первый летний месяц курорт принял 830 тысяч гостей, это на два процента превышает показатель июня прошлого года, рекордного по турпотоку для Сочи, сейчас в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:09
2023-06-30T16:09
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
сочи
отдых в россии
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. За первый летний месяц курорт принял 830 тысяч гостей, это на два процента превышает показатель июня прошлого года, рекордного по турпотоку для Сочи, сейчас в городе свыше 180 тысяч отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации курорта.Такие данные были озвучены на расширенном заседании летнего оперативного штаба под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского.По его словам, традиционно июль и август будут наиболее загруженными для самого популярного курорта Юга. "Два главных условия успешного проведения высокого сезона – безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие – выполняются", – подчеркнул чиновник.
https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html
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туризм, новости - туризм, туристы, сочи, отдых в россии, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сочи, отдых в России, Отдых на море, куда можно лететь
В Сочи рассказали о рекордном числе туристов в июне

В июне курорт Сочи посетили 830 тысяч гостей, сейчас в городе более 180 тысяч туристов

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в Сочи
Люди отдыхают на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. За первый летний месяц курорт принял 830 тысяч гостей, это на два процента превышает показатель июня прошлого года, рекордного по турпотоку для Сочи, сейчас в городе свыше 180 тысяч отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Такие данные были озвучены на расширенном заседании летнего оперативного штаба под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского.
По его словам, традиционно июль и август будут наиболее загруженными для самого популярного курорта Юга. "Два главных условия успешного проведения высокого сезона – безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие – выполняются", – подчеркнул чиновник.
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