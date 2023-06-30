https://ria.ru/20230630/sochi-1881483789.html

В Сочи рассказали о рекордном числе туристов в июне

В Сочи рассказали о рекордном числе туристов в июне - РИА Новости, 30.06.2023

В Сочи рассказали о рекордном числе туристов в июне

За первый летний месяц курорт принял 830 тысяч гостей, это на два процента превышает показатель июня прошлого года, рекордного по турпотоку для Сочи, сейчас в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:09

2023-06-30T16:09

2023-06-30T16:09

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

сочи

отдых в россии

отдых на море

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881062189_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_544cdccee474d9a8e503cce7d52ea175.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. За первый летний месяц курорт принял 830 тысяч гостей, это на два процента превышает показатель июня прошлого года, рекордного по турпотоку для Сочи, сейчас в городе свыше 180 тысяч отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации курорта.Такие данные были озвучены на расширенном заседании летнего оперативного штаба под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского.По его словам, традиционно июль и август будут наиболее загруженными для самого популярного курорта Юга. "Два главных условия успешного проведения высокого сезона – безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие – выполняются", – подчеркнул чиновник.

https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, сочи, отдых в россии, отдых на море, куда можно лететь