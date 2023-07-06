Кабул должен участвовать в проектах ШОС, считает спецпредставитель Путина
Спецпредставитель Путина Хакимов: Афганистан должен участвовать в проектах ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кабул должен вовлекаться во все проекты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), без его участия невозможно реализовать транспортные и энергетические инициативы в регионе, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
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"Афганистан все-таки остается наблюдателем (несмотря на факт непризнания властей страны мировым сообществом – ред.), ведь мы принимали государство, а не правительство. Афганистан должен вовлекаться во все общие проекты - это очевидно. Невозможно развивать ни транспортную взаимосвязь, ни крупные энергетические проекты без участия этой страны", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о перспективах участия Кабула в работе ШОС.
По словам Хакимова, в силу того, что афганское правительство не признано мировым сообществом, контактная группа ШОС-Афганистан на данный момент не работает, что существенно усложняет ситуацию вокруг подключения афганской стороны к региональным проектам организации.
Он упомянул такие инициативы, как проведение газопровода ТАПИ из Туркмении в Индию через территорию Афганистана и Пакистана, а также строительство линий электропередач CASA-1000 с участием Киргизии, Таджикистана, Афганистана и Пакистана.
В начале августа 2021 года талибы* (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность