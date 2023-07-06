https://ria.ru/20230706/shkolnitsa-1882498181.html

Школьница из Дербента рассказала, какой вопрос постеснялась задать Путину

Школьница из Дербента рассказала, какой вопрос постеснялась задать Путину - РИА Новости, 06.07.2023

Школьница из Дербента рассказала, какой вопрос постеснялась задать Путину

Школьница из Дагестана Раисат Акипова, которую президент России Владимир Путин пригласил в Кремль, рассказала РИА Новости, что знает о главе государства с 6 лет РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T07:21

2023-07-06T07:21

2023-07-06T09:04

владимир путин

дербент

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Школьница из Дагестана Раисат Акипова, которую президент России Владимир Путин пригласил в Кремль, рассказала РИА Новости, что знает о главе государства с 6 лет и хотела спросить у него, как стать президентом, но постеснялась. Путин 28 июня посетил Дербент, во время его визита школьнице Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей. Девочка расстроилась, позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого глава государства пригласил девочку в Кремль, с ней приехали родители. "Я Владимира Путина знаю с шести лет, я была в шесть лет в первом классе, учительница рассказывала про него", - рассказала девочка. Раисат добавила, что во время встречи в Кремле хотела задать Путину один важный вопрос, но "почему-то застеснялась". "Я хотела спросить у президента, как стать президентом. А так бы я хотела стать парикмахером. Захотелось сказать, но было неудобно", - призналась школьница, добавив, что Путин показался ей "добрым, хорошим и миленьким".

https://ria.ru/20230706/putin-1882496316.html

дербент

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"Добрый, хороший и миленький". Раисат Акипова о президенте Путине Школьница Раисат Акипова рассказала РИА Новости, что на встрече с Путиным хотела спросить его, как стать президентом, хотя сама мечтает о карьере парикмахера, и описала главу государства тремя словами: "добрый, хороший и миленький". 2023-07-06T07:21 true PT0M31S

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владимир путин, дербент