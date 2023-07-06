https://ria.ru/20230706/sapsany-1882489894.html
РЖД выразили сомнения в надобности недопоставленных "Сапсанов"
РЖД выразили сомнения в надобности недопоставленных "Сапсанов" - РИА Новости, 06.07.2023
РЖД выразили сомнения в надобности недопоставленных "Сапсанов"
РЖД через несколько лет вряд ли понадобятся поезда "Сапсан", недопоставленные компанией Siemens из-за санкций, и монополия рассчитывает на появление к этому... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:44
2023-07-06T03:44
2023-07-06T03:44
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД через несколько лет вряд ли понадобятся поезда "Сапсан", недопоставленные компанией Siemens из-за санкций, и монополия рассчитывает на появление к этому сроку отечественных аналогов этих высокоскоростных поездов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов. РЖД получили первую партию "Сапсанов" производства немецкого концерна Siemens, которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, в 2009 году. Это сейчас самые быстрые поезда в России. Затем было еще две поставки. Последнюю – третью – партию немецкая компания не поставила в полном объеме из-за введения санкций ЕС в прошлом году. "Выполняет ли Siemens контракт? Они его практически выполнили, но возникли другие причины, которые от компании не зависят, а зависят от руководства Евросоюза, просто заблокировавшего поставку. Я думаю, если когда-то будет принято решение отменить санкции, все это откатить назад, наверняка, Siemens захочет эти поезда РЖД поставить. Другой вопрос, захотим ли мы их брать? Может быть, к тому времени мы уже сами начнем высокоскоростные поезда делать", - сказал Пегов. Он напомнил, что Siemens выполнял последний контракт на поставку партии "Сапсанов" по графику. РЖД получили четыре поезда, еще пять готовых поездов стоят на заводе или в порту. Однако, продолжил замглавы РЖД, Siemens не может их отправить, потому что ЕС ввели санкции, которые не позволяют поставлять инновационный подвижной состав в Россию. На вопрос, есть ли шанс, что Siemens исполнит контракт на поставку последней партии "Сапсанов", Пегов ответил: "Думаю, что нет".
https://ria.ru/20230706/sapsan-1882489608.html
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россия, москва, санкт-петербург, дмитрий пегов, siemens, ржд, евросоюз, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дмитрий Пегов, Siemens, РЖД, Евросоюз, Экономика
РЖД выразили сомнения в надобности недопоставленных "Сапсанов"
РЖД сомневаются в надобности "Сапсанов", из-за санкций недопоставленных компанией Siemens
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД через несколько лет вряд ли понадобятся поезда "Сапсан", недопоставленные компанией Siemens из-за санкций, и монополия рассчитывает на появление к этому сроку отечественных аналогов этих высокоскоростных поездов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов.
РЖД получили первую партию "Сапсанов" производства немецкого концерна Siemens, которые курсируют между Москвой
и Санкт-Петербургом
, в 2009 году. Это сейчас самые быстрые поезда в России
. Затем было еще две поставки. Последнюю – третью – партию немецкая компания не поставила в полном объеме из-за введения санкций ЕС
в прошлом году.
В России начали выпускать комплектующие для "Сапсанов", сообщили РЖД
"Выполняет ли Siemens контракт? Они его практически выполнили, но возникли другие причины, которые от компании не зависят, а зависят от руководства Евросоюза, просто заблокировавшего поставку. Я думаю, если когда-то будет принято решение отменить санкции, все это откатить назад, наверняка, Siemens захочет эти поезда РЖД поставить. Другой вопрос, захотим ли мы их брать? Может быть, к тому времени мы уже сами начнем высокоскоростные поезда делать", - сказал Пегов.
Он напомнил, что Siemens выполнял последний контракт на поставку партии "Сапсанов" по графику. РЖД получили четыре поезда, еще пять готовых поездов стоят на заводе или в порту. Однако, продолжил замглавы РЖД, Siemens не может их отправить, потому что ЕС ввели санкции, которые не позволяют поставлять инновационный подвижной состав в Россию.
На вопрос, есть ли шанс, что Siemens исполнит контракт на поставку последней партии "Сапсанов", Пегов ответил: "Думаю, что нет".
В РЖД пообещали подумать о возвращении "Сапсанов" до Нижнего Новгорода