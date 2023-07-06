https://ria.ru/20230706/sapsan-1882487849.html
В РЖД пообещали подумать о возвращении "Сапсанов" до Нижнего Новгорода
В РЖД пообещали подумать о возвращении "Сапсанов" до Нижнего Новгорода - РИА Новости, 06.07.2023
В РЖД пообещали подумать о возвращении "Сапсанов" до Нижнего Новгорода
РЖД вернутся к обсуждению вопроса о возвращении поездов "Сапсан" до Нижнего Новгорода после завершения масштабных работ по развитию инфраструктуры у Курского... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:44
2023-07-06T02:44
2023-07-06T02:44
дмитрий пегов
курский вокзал
ржд
москва
санкт-петербург
нижний новгород
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД вернутся к обсуждению вопроса о возвращении поездов "Сапсан" до Нижнего Новгорода после завершения масштабных работ по развитию инфраструктуры у Курского вокзала, но в настоящее время проблем с перевозками на этом маршруте нет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "Сапсаны" курсировали между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом через Курский вокзал до 1 июня 2022 года. Затем вместо них на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом пришел скоростной поезда "Ласточка". РЖД это объясняли строительными работами по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов. "У нас ремонт инфраструктуры в Московском узле. Пока "Сапсаны" просто физически невозможно пропустить через Москву и невозможно принять на Курском вокзале. Давайте вернемся к этому вопросу после запуска МЦД-3 и МЦД-4. Тогда мы посмотрим, какая возможна оптимальная схема по пропуску поездов", - ответил Пегов на вопрос, вернутся ли "Сапсаны" на маршруты в Нижний Новгород. При этом замгендиректора РЖД подчеркнул, что в настоящее время нет никаких проблем в перевозках между Москвой и Нижним Новгородом или между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. "Пассажиров же, которые ездили на "Сапсане" по всему маршруту из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода и обратно, было не так много", - пояснил он.
https://ria.ru/20230706/internet-1882487337.html
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москва
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дмитрий пегов, курский вокзал, ржд, москва, санкт-петербург, нижний новгород
Дмитрий Пегов, Курский вокзал, РЖД, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
В РЖД пообещали подумать о возвращении "Сапсанов" до Нижнего Новгорода
Замглавы РЖД Пегов пообещал подумать о возвращении "Сапсанов" до Нижнего Новгорода
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД вернутся к обсуждению вопроса о возвращении поездов "Сапсан" до Нижнего Новгорода после завершения масштабных работ по развитию инфраструктуры у Курского вокзала, но в настоящее время проблем с перевозками на этом маршруте нет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
"Сапсаны" курсировали между Санкт-Петербургом
, Москвой
и Нижним Новгородом через Курский вокзал до 1 июня 2022 года. Затем вместо них на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом пришел скоростной поезда "Ласточка". РЖД это объясняли строительными работами по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов.
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"У нас ремонт инфраструктуры в Московском узле. Пока "Сапсаны" просто физически невозможно пропустить через Москву и невозможно принять на Курском вокзале. Давайте вернемся к этому вопросу после запуска МЦД-3 и МЦД-4. Тогда мы посмотрим, какая возможна оптимальная схема по пропуску поездов", - ответил Пегов на вопрос, вернутся ли "Сапсаны" на маршруты в Нижний Новгород.
При этом замгендиректора РЖД подчеркнул, что в настоящее время нет никаких проблем в перевозках между Москвой и Нижним Новгородом или между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.
"Пассажиров же, которые ездили на "Сапсане" по всему маршруту из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода и обратно, было не так много", - пояснил он.
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