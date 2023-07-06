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Лукашенко усомнился, что поедет на саммит ООН без Путина
Лукашенко усомнился, что поедет на саммит ООН без Путина - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко усомнился, что поедет на саммит ООН без Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным тему участия в сентябре в саммите ООН по целям устойчивого... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:51
2023-07-06T14:51
2023-07-06T14:51
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным тему участия в сентябре в саммите ООН по целям устойчивого развития, и усомнился, что поедет на мероприятие, если там не будет его российского коллеги. "Пока не отменяю это мероприятие. Пока. Будет известно задолго до того как. Посоветуемся со "старшим братом". Если он не поедет, ну, чего мне без него туда ехать?" - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik. Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что приглашение в его адрес от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в саммите по целям устойчивого развития получено. Саммит состоится в сентябре 2023 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, оон
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ООН
Лукашенко усомнился, что поедет на саммит ООН без Путина
Лукашенко заявил, что вряд ли поедет на саммит ООН, если туда не пригласят Путина