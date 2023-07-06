https://ria.ru/20230706/sammit-1882593556.html

Лукашенко усомнился, что поедет на саммит ООН без Путина

Лукашенко усомнился, что поедет на саммит ООН без Путина - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко усомнился, что поедет на саммит ООН без Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным тему участия в сентябре в саммите ООН по целям устойчивого... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:51

2023-07-06T14:51

2023-07-06T14:51

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877212432_0:190:3170:1973_1920x0_80_0_0_b7a12c2d69ed90ed9127d223866942fb.jpg

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным тему участия в сентябре в саммите ООН по целям устойчивого развития, и усомнился, что поедет на мероприятие, если там не будет его российского коллеги. "Пока не отменяю это мероприятие. Пока. Будет известно задолго до того как. Посоветуемся со "старшим братом". Если он не поедет, ну, чего мне без него туда ехать?" - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik. Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что приглашение в его адрес от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в саммите по целям устойчивого развития получено. Саммит состоится в сентябре 2023 года.

https://ria.ru/20230317/order-1858702368.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, оон