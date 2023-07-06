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РЖД после запуска новых поездов "подгоняют" график для удобства пассажиров - РИА Новости, 06.07.2023
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07:24 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/rzhd-1882498484.html
РЖД после запуска новых поездов "подгоняют" график для удобства пассажиров
РЖД после запуска новых поездов "подгоняют" график для удобства пассажиров - РИА Новости, 06.07.2023
РЖД после запуска новых поездов "подгоняют" график для удобства пассажиров
РЖД после запуска новых поездов могут изменять их расписание для удобства пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:24
2023-07-06T07:24
дмитрий пегов
ржд
сортавала
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД после запуска новых поездов могут изменять их расписание для удобства пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Пегов, как замечал корреспондент РИА Новости, неоднократно лично отправляется в первый рейс при запуске какого-либо нового маршрута вместе с остальными пассажирами. "Надо посмотреть, как все работает, пообщаться с пассажирами и узнать их мнение о новом маршруте или сервисе, чтобы при необходимости принять какие-то корректирующие меры. Например, после некоторых первых поездок коренным образом корректировалось расписание поездов", - ответил Пегов на вопрос, зачем отправляется в эти поездки. Он привел пример с запуском поезда "Нерпочка" в Сортавале. "Две женщины едва успели на нее с "Ласточки", прибывшей из Санкт-Петербурга. Стыковка была хорошо продумана, но туристы - это особый вид пассажиров. Они едут за впечатлениями от новых локаций. Их отдых начинается в поезде, попадая в который они забывают про контроль времени. А потому и на пересадку им нужно больше времени, чтобы успеть сфотографироваться, купить сувениры, воду и так далее. Это банальный пример, и таких - миллион", - отметил замглавы РЖД.
https://ria.ru/20230706/bilety-1882497021.html
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сортавала
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дмитрий пегов, ржд, сортавала, санкт-петербург
Дмитрий Пегов, РЖД, Сортавала, Санкт-Петербург
РЖД после запуска новых поездов "подгоняют" график для удобства пассажиров

Замглавы РЖД Пегов: после запуска новых поездов график подгоняется для удобства пассажиров

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Проводница РЖД
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Проводница РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД после запуска новых поездов могут изменять их расписание для удобства пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
Пегов, как замечал корреспондент РИА Новости, неоднократно лично отправляется в первый рейс при запуске какого-либо нового маршрута вместе с остальными пассажирами.
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"Надо посмотреть, как все работает, пообщаться с пассажирами и узнать их мнение о новом маршруте или сервисе, чтобы при необходимости принять какие-то корректирующие меры. Например, после некоторых первых поездок коренным образом корректировалось расписание поездов", - ответил Пегов на вопрос, зачем отправляется в эти поездки.
Он привел пример с запуском поезда "Нерпочка" в Сортавале.
"Две женщины едва успели на нее с "Ласточки", прибывшей из Санкт-Петербурга. Стыковка была хорошо продумана, но туристы - это особый вид пассажиров. Они едут за впечатлениями от новых локаций. Их отдых начинается в поезде, попадая в который они забывают про контроль времени. А потому и на пересадку им нужно больше времени, чтобы успеть сфотографироваться, купить сувениры, воду и так далее. Это банальный пример, и таких - миллион", - отметил замглавы РЖД.
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