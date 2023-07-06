https://ria.ru/20230706/rzhd-1882482490.html

РЖД добавляют дополнительные поезда на южном направлении

РЖД добавляют дополнительные поезда на южном направлении - РИА Новости, 06.07.2023

РЖД добавляют дополнительные поезда на южном направлении

РЖД постоянно мониторят наличие билетов на южные поезда и при необходимости ставят дополнительные вагоны и составы, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T00:57

2023-07-06T00:57

2023-07-06T00:57

дмитрий пегов

ржд

анапа

краснодар

абхазия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД постоянно мониторят наличие билетов на южные поезда и при необходимости ставят дополнительные вагоны и составы, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Пассажиры активно покупают билеты на поезда на юг на фоне того, что ряд аэропортов остаются закрытыми. Россияне пишут в интернете и говорят, что билетов на юг не хватает. "Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки. Постоянно мониторим наличие билетов на востребованных направлениях и, при необходимости, увеличиваем количество мест в поездах за счет дополнительных вагонов, назначения дополнительных поездов, изменения периодичности курсирования существующих", - рассказал замглавы РЖД. В частности, дополнительные поезда курсируют в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные воды, Краснодар. При этом он напомнил, что в текущем году возможности РЖД по пропуску поездов сильно ограничены масштабными работами по модернизации инфраструктуры в центральном транспортном узле. "Тем не менее, делаем все возможное. Периодически добавляем поезда на юг и открываем продажу билетов с учетом возможности пропуска. Также разрабатываем новые маршруты из регионов к югу России. Вот, например, недавно назначили новый пассажирский поезд из Самары в Анапу. Это современный двухэтажный состав. Он следует с остановками в ряде крупных региональных центров, включая Саратов, Волгоград, Краснодар и другие", - перечислил Пегов. Растет спрос на перевозки в Абхазию. "Поэтому в дополнение ко всем уже ранее назначенным поездам в июне мы запустили еще и "Ласточки" из Сочи в Гагру. Это очень удобный и комфортабельный поезд. Прилетев в аэропорт "Сочи", пассажиры пересаживаются в "Ласточку" и едут к месту отдыха в Абхазии, при этом таможенный и пограничный контроль они проходят прямо в поезде", - рассказал замглавы РЖД.

https://ria.ru/20230624/vokzaly-1880241568.html

https://ria.ru/20230526/obligatsii-1874399421.html

анапа

краснодар

абхазия

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дмитрий пегов, ржд, анапа, краснодар, абхазия