https://ria.ru/20230706/rubl-1882547875.html

Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях

Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях - РИА Новости, 06.07.2023

Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях

Курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:25

2023-07-06T12:25

2023-07-06T12:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

герман греф

сбербанк россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. Глава Сбербанка напомнил, что курс - это "поплавок". "Слава богу, что этот поплавок существует. Мы видим, какие проблемы с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Сейчас этот поплавок подпрыгнул вверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация", - добавил Греф. По его словам, заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара находится на уровне 75-78 рубля на конец года, пока Сбербанк его не менял. При этом банк всегда предполагает возможность отклонения от прогноза и хеджирует свои риски, поэтому банк не зарабатывает и не теряет на колебаниях курса. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230706/teorii-1882537552.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, герман греф, сбербанк россии, россия