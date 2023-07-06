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Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях - РИА Новости, 06.07.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:25 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/rubl-1882547875.html
Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях
Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях - РИА Новости, 06.07.2023
Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях
Курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:25
2023-07-06T12:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
герман греф
сбербанк россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. Глава Сбербанка напомнил, что курс - это "поплавок". "Слава богу, что этот поплавок существует. Мы видим, какие проблемы с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Сейчас этот поплавок подпрыгнул вверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация", - добавил Греф. По его словам, заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара находится на уровне 75-78 рубля на конец года, пока Сбербанк его не менял. При этом банк всегда предполагает возможность отклонения от прогноза и хеджирует свои риски, поэтому банк не зарабатывает и не теряет на колебаниях курса. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, Россия
Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях

Глава Сбербанка Греф: курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, он должен укрепиться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
Глава Сбербанка напомнил, что курс - это "поплавок". "Слава богу, что этот поплавок существует. Мы видим, какие проблемы с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Сейчас этот поплавок подпрыгнул вверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация", - добавил Греф.
По его словам, заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара находится на уровне 75-78 рубля на конец года, пока Сбербанк его не менял. При этом банк всегда предполагает возможность отклонения от прогноза и хеджирует свои риски, поэтому банк не зарабатывает и не теряет на колебаниях курса.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаГерман ГрефСбербанк РоссииРоссия
 
 
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