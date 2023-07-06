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В ЦБ рассказали, когда внедрят цифровой рубль
В ЦБ рассказали, когда внедрят цифровой рубль - РИА Новости, 06.07.2023
В ЦБ рассказали, когда внедрят цифровой рубль
В России массовое использование цифрового рубля начнется примерно в 2025 — 2027 году, сообщила Forbes первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:47
2023-07-06T10:47
2023-07-06T10:58
экономика
технологии
россия
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
forbes
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России массовое использование цифрового рубля начнется примерно в 2025 — 2027 году, сообщила Forbes первый зампред Центробанка России Ольга СкоробогатоваПо ее словам, первые 13 банков, которые полностью прошли техническую подготовку, начнут тестирование новой системы сразу после принятия соответствующего законопроекта."Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе — этот процесс тоже поэтапный", — заявила Скоробогатова.При этом она подчеркнула, что Центральный банк отвечает за выпуск и обращение цифрового рубля, а также будет проводить операции с ним на своей платформе, что позволит обеспечить надежность механизма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), forbes
Экономика, Технологии, Россия, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Forbes
В ЦБ рассказали, когда внедрят цифровой рубль
ЦБ: россияне смогут начать пользоваться цифровым рублем к 2027 году