https://ria.ru/20230706/rubl-1882526955.html

В ЦБ рассказали, когда внедрят цифровой рубль

В ЦБ рассказали, когда внедрят цифровой рубль - РИА Новости, 06.07.2023

В ЦБ рассказали, когда внедрят цифровой рубль

В России массовое использование цифрового рубля начнется примерно в 2025 — 2027 году, сообщила Forbes первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:47

2023-07-06T10:47

2023-07-06T10:58

экономика

технологии

россия

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

forbes

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России массовое использование цифрового рубля начнется примерно в 2025 — 2027 году, сообщила Forbes первый зампред Центробанка России Ольга СкоробогатоваПо ее словам, первые 13 банков, которые полностью прошли техническую подготовку, начнут тестирование новой системы сразу после принятия соответствующего законопроекта."Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе — этот процесс тоже поэтапный", — заявила Скоробогатова.При этом она подчеркнула, что Центральный банк отвечает за выпуск и обращение цифрового рубля, а также будет проводить операции с ним на своей платформе, что позволит обеспечить надежность механизма.

https://ria.ru/20230628/vvp-1880818914.html

россия

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), forbes