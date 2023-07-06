https://ria.ru/20230706/rubl-1882521034.html

Набиуллина объяснила падение курса рубля

Набиуллина объяснила падение курса рубля - РИА Новости, 06.07.2023

Набиуллина объяснила падение курса рубля

Курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:21

2023-07-06T10:21

2023-07-06T11:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России."У нас смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", — сказала председатель ЦБ.Она отметила, что положительный счет текущих операций в первом квартале 2023 года был в пять раз меньше пиковых значений годом ранее."Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке", — добавила Набиуллина.По ее словам, инфляционные шоки происходят в России чаще, чем в других странах, однако доверие к регулятору тем не менее растет, что отражается в том числе на динамике кредитования. "Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции и плавающий курс, прежде всего он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем", — заявила глава регулятора.Ранее в четверг курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара подскочил выше 93 рублей — обе валюты достигли этих уровней впервые с марта 2022 года.Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230512/torgovlya-1871341666.html

https://ria.ru/20230706/rubl-1882491142.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина