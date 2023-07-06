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Международные резервы Украины достигли 39 миллиардов долларов, заявил НБУ
Международные резервы Украины достигли 39 миллиардов долларов, заявил НБУ - РИА Новости, 06.07.2023
Международные резервы Украины достигли 39 миллиардов долларов, заявил НБУ
Глава Национального банка Украины (НБК) Андрей Пышный заявил, что международные резервы страны достигли рекордно высоких показателей и составили почти 39... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:11
2023-07-06T20:11
2023-07-06T20:11
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Глава Национального банка Украины (НБК) Андрей Пышный заявил, что международные резервы страны достигли рекордно высоких показателей и составили почти 39 миллиардов долларов. "Международные резервы Украины достигли почти 39 миллиардов долларов. Рекордный показатель за всю историю независимой Украины", - написал Пышный в социальной сети Facebook*. Пышный добавил, что только в июне на счета украинского правительства поступило 1,6 миллиарда долларов от ЕС, 1,2 миллиарда от США, 69,1 миллиона – от Всемирного банка, 15 миллионов – от правительства Финляндии. "По итогу поступления от международных партнеров оставались существенно большими, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговых выплат страны в иностранной валюте", - добавил глава НБУ. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, украина, андрей пышный, нацбанк украины, сша, финляндия, евросоюз, в мире
Экономика, Украина, Андрей Пышный, Нацбанк Украины, США, Финляндия, Евросоюз, В мире
Международные резервы Украины достигли 39 миллиардов долларов, заявил НБУ
В НБУ утверждают, что международные резервы Украины достигли 39 миллиардов долларов