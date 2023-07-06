https://ria.ru/20230706/putin-1882496316.html

Отец посетившей Кремль школьницы из Дербента рассказал о встрече с Путиным

Отец посетившей Кремль школьницы из Дербента рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 06.07.2023

Отец посетившей Кремль школьницы из Дербента рассказал о встрече с Путиным

Отец школьницы из Дербента Раисат Акиповой — Ахмет Акипов, — которого Владимир Путин пригласил в Кремль вместе с дочерью, рассказал РИА Новости, как прошла... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:27

2023-07-06T06:27

2023-07-06T10:10

владимир путин

дербент

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Отец школьницы из Дербента Раисат Акиповой — Ахмет Акипов, — которого Владимир Путин пригласил в Кремль вместе с дочерью, рассказал РИА Новости, как прошла встреча."Я ожидал, что вообще не смогу разговаривать, но получилось, что наш президент расположил к себе: мы разговаривали с ним как со своим родственником", — поделился собеседник агентства. По его словам, в центре внимания был родной город семьи — Дербент."Мы обсуждали наш город, как он развивается, какие у нас появляются новые парки, реконструируются школы", — рассказал Акипов.Он выразил уверенность, что совсем скоро город преобразится еще больше.Путин посетил Дербент 28 июня. Он осмотрел исторические памятники, провел совещание, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где жители города встретили президента аплодисментами. Молодежь буквально обступила его, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны. Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей. Девочка расстроилась, позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого глава государства пригласил Раисат и ее родителей в Кремль.

https://ria.ru/20230706/podkova-1882489358.html

дербент

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владимир путин, дербент