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В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина - РИА Новости, 06.07.2023
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13:01 06.07.2023 (обновлено: 13:29 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882557191.html
В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина
В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина - РИА Новости, 06.07.2023
В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина
Кремль не следит за перемещениями Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:01
2023-07-06T13:29
евгений пригожин
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Кремль не следит за перемещениями Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать", — подчеркнул он.Представитель Кремля отметил, что договоренность об отъезде главы ЧВК "Вагнер" в Белоруссию остается в силе. Он подтвердил, что это было одним из условий соглашения о прекращении мятежа."Вы помните и достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича (Лукашенко. — Прим. ред.). Мы тоже делали заявления — вот это все сохраняет свою актуальность. Чего-то нового мне пока нечего добавить по этой теме", — указал Песков.При этом он не стал комментировать информацию о нахождении Пригожина в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, указав, что главы "Вагнера" нет на территории республики.Попытка мятежаВ ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с Министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. На следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.
https://ria.ru/20230628/prigozhin-1880950286.html
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россия
санкт-петербург
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евгений пригожин, россия, санкт-петербург, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, безопасность, белоруссия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Евгений Пригожин, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина

Песков: у Кремля нет ни возможности, ни желания следить за перемещениями Пригожина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Кремль не следит за перемещениями Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать", — подчеркнул он.
Представитель Кремля отметил, что договоренность об отъезде главы ЧВК "Вагнер" в Белоруссию остается в силе. Он подтвердил, что это было одним из условий соглашения о прекращении мятежа.
"Вы помните и достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича (Лукашенко. — Прим. ред.). Мы тоже делали заявления — вот это все сохраняет свою актуальность. Чего-то нового мне пока нечего добавить по этой теме", — указал Песков.
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При этом он не стал комментировать информацию о нахождении Пригожина в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, указав, что главы "Вагнера" нет на территории республики.

Попытка мятежа

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.
Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с Министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. На следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.
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Евгений ПригожинРоссияСанкт-ПетербургДмитрий ПесковПопытка вооруженного мятежаБезопасностьБелоруссияАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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