В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина
Песков: у Кремля нет ни возможности, ни желания следить за перемещениями Пригожина
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Кремль не следит за перемещениями Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать", — подчеркнул он.
Представитель Кремля отметил, что договоренность об отъезде главы ЧВК "Вагнер" в Белоруссию остается в силе. Он подтвердил, что это было одним из условий соглашения о прекращении мятежа.
"Вы помните и достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича (Лукашенко. — Прим. ред.). Мы тоже делали заявления — вот это все сохраняет свою актуальность. Чего-то нового мне пока нечего добавить по этой теме", — указал Песков.
При этом он не стал комментировать информацию о нахождении Пригожина в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, указав, что главы "Вагнера" нет на территории республики.
Попытка мятежа
В ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.
Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с Министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. На следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.