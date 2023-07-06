https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882527400.html

Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии

Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии

Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Санкт-Петербурге, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Sputnik Беларусь. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:50

2023-07-06T10:50

2023-07-06T16:16

белоруссия

санкт-петербург

россия

евгений пригожин

александр лукашенко

попытка вооруженного мятежа

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Санкт-Петербурге, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Sputnik Беларусь."Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере <…>. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал", — предположил глава государства.Белорусский лидер отметил, что не видит рисков для страны, если на ее территории будут находиться бойцы ЧВК "Вагнер". По его словам, сейчас они пребывают в лагерях, в которых размещались после вывода с фронта на восстановление. При этом, как напомнил Лукашенко, бойцы "Вагнера" будут пребывать в Белоруссии при определенных условиях. Главное из них — Минск задействует подразделение для защиты государства в случае внешней агрессии.Попытка мятежаВ ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с Министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. На следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.

https://ria.ru/20230705/prigozhin-1882469728.html

https://ria.ru/20230628/prigozhin-1880950286.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, санкт-петербург, россия, евгений пригожин, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)