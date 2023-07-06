Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Пригожина в стране сейчас нет
© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Санкт-Петербурге, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Sputnik Беларусь.
«
"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере <…>. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал", — предположил глава государства.
Белорусский лидер отметил, что не видит рисков для страны, если на ее территории будут находиться бойцы ЧВК "Вагнер". По его словам, сейчас они пребывают в лагерях, в которых размещались после вывода с фронта на восстановление.
При этом, как напомнил Лукашенко, бойцы "Вагнера" будут пребывать в Белоруссии при определенных условиях. Главное из них — Минск задействует подразделение для защиты государства в случае внешней агрессии.
Попытка мятежа
В ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.
Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с Министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. На следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.