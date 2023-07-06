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Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии - РИА Новости, 06.07.2023
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10:50 06.07.2023 (обновлено: 16:16 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882527400.html
Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии
Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии
Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Санкт-Петербурге, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Sputnik Беларусь. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:50
2023-07-06T16:16
белоруссия
санкт-петербург
россия
евгений пригожин
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Санкт-Петербурге, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Sputnik Беларусь.&quot;Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере &lt;…&gt;. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал&quot;, — предположил глава государства.Белорусский лидер отметил, что не видит рисков для страны, если на ее территории будут находиться бойцы ЧВК "Вагнер". По его словам, сейчас они пребывают в лагерях, в которых размещались после вывода с фронта на восстановление. При этом, как напомнил Лукашенко, бойцы "Вагнера" будут пребывать в Белоруссии при определенных условиях. Главное из них — Минск задействует подразделение для защиты государства в случае внешней агрессии.Попытка мятежаВ ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с Министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. На следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.
https://ria.ru/20230705/prigozhin-1882469728.html
https://ria.ru/20230628/prigozhin-1880950286.html
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белоруссия, санкт-петербург, россия, евгений пригожин, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Белоруссия, Санкт-Петербург, Россия, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Пригожина в стране сейчас нет

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Санкт-Петербурге, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Sputnik Беларусь.
«

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере <…>. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал", — предположил глава государства.

Белорусский лидер отметил, что не видит рисков для страны, если на ее территории будут находиться бойцы ЧВК "Вагнер". По его словам, сейчас они пребывают в лагерях, в которых размещались после вывода с фронта на восстановление.
При этом, как напомнил Лукашенко, бойцы "Вагнера" будут пребывать в Белоруссии при определенных условиях. Главное из них — Минск задействует подразделение для защиты государства в случае внешней агрессии.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках
5 июля, 21:39

Попытка мятежа

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.
Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с Министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. На следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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28 июня, 17:21
 
БелоруссияСанкт-ПетербургРоссияЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежаДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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