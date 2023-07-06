https://ria.ru/20230706/poezda-1882501141.html

В РЖД оценили вероятность запуска беспилотных поездов дальнего следования

В РЖД оценили вероятность запуска беспилотных поездов дальнего следования - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД оценили вероятность запуска беспилотных поездов дальнего следования

Говорить о запуске беспилотных поездов в дальнем следовании в России пока преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:27

2023-07-06T08:27

2023-07-06T08:27

россия

ржд

дмитрий пегов

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Говорить о запуске беспилотных поездов в дальнем следовании в России пока преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов. Он отметил, что такие технологии для железнодорожного транспорта разрабатываются впервые и имеют право на существование при гарантии безопасности и доказанности заявленных эффектов. "На МЦК это стало возможным с учетом особенностей инфраструктуры, компактного расположения, наличия периметрального ограждения, ограничивающего доступ на пути. Все эти факторы, конечно, отличаются от специфики дальних маршрутов. Поэтому говорить о запуске беспилотных поездов на дальних маршрутах пока преждевременно", - сказал Пегов. РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. А в апреле 2023 года один машинист-оператор РЖД дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на Московском центральном кольце (МЦК). Это был мировой дебют. Беспилотные электропоезда "Ласточка" появятся на МЦК в 2024 году, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

https://ria.ru/20230706/bilety-1882497021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, ржд, дмитрий пегов