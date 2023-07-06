В РЖД оценили вероятность запуска беспилотных поездов дальнего следования
Замглавы РЖД Пегов назвал запуск беспилотных поездов в дальнем следовании преждевременным
© РИА Новости / Александр ГальперинПрибытие поезда "Невский экспресс" на Московский вокзал в Санкт-Петербурге
Прибытие поезда "Невский экспресс" на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Говорить о запуске беспилотных поездов в дальнем следовании в России пока преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов.
Он отметил, что такие технологии для железнодорожного транспорта разрабатываются впервые и имеют право на существование при гарантии безопасности и доказанности заявленных эффектов.
"На МЦК это стало возможным с учетом особенностей инфраструктуры, компактного расположения, наличия периметрального ограждения, ограничивающего доступ на пути. Все эти факторы, конечно, отличаются от специфики дальних маршрутов. Поэтому говорить о запуске беспилотных поездов на дальних маршрутах пока преждевременно", - сказал Пегов.
РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. А в апреле 2023 года один машинист-оператор РЖД дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на Московском центральном кольце (МЦК). Это был мировой дебют.
Беспилотные электропоезда "Ласточка" появятся на МЦК в 2024 году, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров.