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В РЖД оценили вероятность запуска беспилотных поездов дальнего следования - РИА Новости, 06.07.2023
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08:27 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/poezda-1882501141.html
В РЖД оценили вероятность запуска беспилотных поездов дальнего следования
В РЖД оценили вероятность запуска беспилотных поездов дальнего следования - РИА Новости, 06.07.2023
В РЖД оценили вероятность запуска беспилотных поездов дальнего следования
Говорить о запуске беспилотных поездов в дальнем следовании в России пока преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:27
2023-07-06T08:27
россия
ржд
дмитрий пегов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Говорить о запуске беспилотных поездов в дальнем следовании в России пока преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов. Он отметил, что такие технологии для железнодорожного транспорта разрабатываются впервые и имеют право на существование при гарантии безопасности и доказанности заявленных эффектов. "На МЦК это стало возможным с учетом особенностей инфраструктуры, компактного расположения, наличия периметрального ограждения, ограничивающего доступ на пути. Все эти факторы, конечно, отличаются от специфики дальних маршрутов. Поэтому говорить о запуске беспилотных поездов на дальних маршрутах пока преждевременно", - сказал Пегов. РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. А в апреле 2023 года один машинист-оператор РЖД дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на Московском центральном кольце (МЦК). Это был мировой дебют. Беспилотные электропоезда "Ласточка" появятся на МЦК в 2024 году, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
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россия, ржд, дмитрий пегов
Россия, РЖД, Дмитрий Пегов
В РЖД оценили вероятность запуска беспилотных поездов дальнего следования

Замглавы РЖД Пегов назвал запуск беспилотных поездов в дальнем следовании преждевременным

© РИА Новости / Александр ГальперинПрибытие поезда "Невский экспресс" на Московский вокзал в Санкт-Петербурге
Прибытие поезда Невский экспресс на Московский вокзал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Прибытие поезда "Невский экспресс" на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Говорить о запуске беспилотных поездов в дальнем следовании в России пока преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов.
Он отметил, что такие технологии для железнодорожного транспорта разрабатываются впервые и имеют право на существование при гарантии безопасности и доказанности заявленных эффектов.
"На МЦК это стало возможным с учетом особенностей инфраструктуры, компактного расположения, наличия периметрального ограждения, ограничивающего доступ на пути. Все эти факторы, конечно, отличаются от специфики дальних маршрутов. Поэтому говорить о запуске беспилотных поездов на дальних маршрутах пока преждевременно", - сказал Пегов.
РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. А в апреле 2023 года один машинист-оператор РЖД дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на Московском центральном кольце (МЦК). Это был мировой дебют.
Беспилотные электропоезда "Ласточка" появятся на МЦК в 2024 году, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
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