https://ria.ru/20230706/podkova-1882489358.html
Девочка из Дербента подарила Путину подкову на счастье
Девочка из Дербента подарила Путину подкову на счастье - РИА Новости, 06.07.2023
Девочка из Дербента подарила Путину подкову на счастье
Школьница из Дербента Раисат Акипова, которая 4 июля встретилась с президентом России Владимиром Путиным, подарила ему подкову на счастье от кубачинских... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:23
2023-07-06T03:23
2023-07-06T09:02
дербент
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882503070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_252ba6558a507a7aa58a98ec04e12d73.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Школьница из Дербента Раисат Акипова, которая 4 июля встретилась с президентом России Владимиром Путиным, подарила ему подкову на счастье от кубачинских мастеров, рассказал РИА Новости папа девочки Ахмет Акипов. "Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову: такая красивая вещь", - сказал собеседник агентства, добавив, что концепцию подарка придумала мама Раисат - Култум Акипова. По словам Акипова, его семья в ответ получила книгу про Кремль с автографом Путина. "Там было написано "на счастье", - добавил он, подчеркнув, что "президент точно знал, зачем это писал, потому что счастье, удача и успех - это все вместе". Путин 28 июня посетил Дербент, во время его визита Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей. Девочка расстроилась, позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого глава государства пригласил девочку в Кремль.
https://ria.ru/20230704/podderzhka-1882225034.html
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882503070_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f9318592136e1aa06b8a446a2bdfb6e7.jpg
Отец школьницы из Дербента о том, что Раисат подарила президенту
Отец школьницы из Дербента Раисат Акиповой, которую Путин пригласил в Кремль, рассказал РИА Новости, как прошел разговор и что девочка подарила президенту.
2023-07-06T03:23
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дербент, россия, общество, владимир путин
Дербент, Россия, Общество, Владимир Путин
Девочка из Дербента подарила Путину подкову на счастье
Девочка из Дербента Акипова, встретившаяся с Путиным, подарила ему подкову на счастье
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Школьница из Дербента Раисат Акипова, которая 4 июля встретилась с президентом России Владимиром Путиным, подарила ему подкову на счастье от кубачинских мастеров, рассказал РИА Новости папа девочки Ахмет Акипов.
«
"Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову: такая красивая вещь", - сказал собеседник агентства, добавив, что концепцию подарка придумала мама Раисат - Култум Акипова.
По словам Акипова, его семья в ответ получила книгу про Кремль с автографом Путина. "Там было написано "на счастье", - добавил он, подчеркнув, что "президент точно знал, зачем это писал, потому что счастье, удача и успех - это все вместе".
Путин 28 июня посетил Дербент, во время его визита Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей. Девочка расстроилась, позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого глава государства пригласил девочку в Кремль.
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев