https://ria.ru/20230706/podkova-1882489358.html

Девочка из Дербента подарила Путину подкову на счастье

Девочка из Дербента подарила Путину подкову на счастье - РИА Новости, 06.07.2023

Девочка из Дербента подарила Путину подкову на счастье

Школьница из Дербента Раисат Акипова, которая 4 июля встретилась с президентом России Владимиром Путиным, подарила ему подкову на счастье от кубачинских... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T03:23

2023-07-06T03:23

2023-07-06T09:02

дербент

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Школьница из Дербента Раисат Акипова, которая 4 июля встретилась с президентом России Владимиром Путиным, подарила ему подкову на счастье от кубачинских мастеров, рассказал РИА Новости папа девочки Ахмет Акипов. "Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову: такая красивая вещь", - сказал собеседник агентства, добавив, что концепцию подарка придумала мама Раисат - Култум Акипова. По словам Акипова, его семья в ответ получила книгу про Кремль с автографом Путина. "Там было написано "на счастье", - добавил он, подчеркнув, что "президент точно знал, зачем это писал, потому что счастье, удача и успех - это все вместе". Путин 28 июня посетил Дербент, во время его визита Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей. Девочка расстроилась, позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого глава государства пригласил девочку в Кремль.

https://ria.ru/20230704/podderzhka-1882225034.html

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Отец школьницы из Дербента о том, что Раисат подарила президенту Отец школьницы из Дербента Раисат Акиповой, которую Путин пригласил в Кремль, рассказал РИА Новости, как прошел разговор и что девочка подарила президенту. 2023-07-06T03:23 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дербент, россия, общество, владимир путин