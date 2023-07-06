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Во Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции - РИА Новости, 06.07.2023
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19:05 06.07.2023 (обновлено: 19:12 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/pirotekhnika-1882667619.html
Во Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции
Во Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции - РИА Новости, 06.07.2023
Во Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил властям усилить борьбу против неправомерного использования пиротехнических изделий, в частности против... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:05
2023-07-06T19:12
в мире
франция
жеральд дарманен
twitter
нантер
элизабет борн
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 6 июл- РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил властям усилить борьбу против неправомерного использования пиротехнических изделий, в частности против правоохранителей в национальный праздник День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля. Ранее сообщалось, что с начала массовых беспорядков в стране после убийства 17-летнего подростка полицией французские правоохранители изъяли в Парижском регионе 1,5 тонны пиротехнических изделий, используемых протестующими. "В преддверии 14 июля я дал префектам твердые указания с целью усилить борьбу против петард и в более широком смысле против всех пиротехнических изделий", - написал министр в своем Twitter. По информации BFMTV, Дарманен отправил местным властям телеграмму, в котором им было поручено проводить больше операций по контролю, вводить некоторые запреты на продажу пиротехнических изделий, проверять систематически машины в приграничных департаментах и контролировать сайты и социальные сети, где ведется продажа такой продукции. Целью таких мер является предотвращение использования пиротехники против сил правопорядка, отмечает телеканал. Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее заявила, что власти готовы к обеспечению безопасности 13 и 14 июля. Официальный представитель французского кабмина Оливье Веран при этом отмечал, что введение ограничений 14 июля из-за прошедшей волны беспорядков не планируется. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230703/istoriya-1881809056.html
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РИА Новости
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5
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в мире, франция, жеральд дарманен, twitter, нантер, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Twitter, Нантер, Элизабет Борн, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции

Глава МВД Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции 14 июля

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 июл- РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил властям усилить борьбу против неправомерного использования пиротехнических изделий, в частности против правоохранителей в национальный праздник День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля.
Ранее сообщалось, что с начала массовых беспорядков в стране после убийства 17-летнего подростка полицией французские правоохранители изъяли в Парижском регионе 1,5 тонны пиротехнических изделий, используемых протестующими.
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции
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"В преддверии 14 июля я дал префектам твердые указания с целью усилить борьбу против петард и в более широком смысле против всех пиротехнических изделий", - написал министр в своем Twitter.
По информации BFMTV, Дарманен отправил местным властям телеграмму, в котором им было поручено проводить больше операций по контролю, вводить некоторые запреты на продажу пиротехнических изделий, проверять систематически машины в приграничных департаментах и контролировать сайты и социальные сети, где ведется продажа такой продукции. Целью таких мер является предотвращение использования пиротехники против сил правопорядка, отмечает телеканал.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее заявила, что власти готовы к обеспечению безопасности 13 и 14 июля. Официальный представитель французского кабмина Оливье Веран при этом отмечал, что введение ограничений 14 июля из-за прошедшей волны беспорядков не планируется.
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
 
В миреФранцияЖеральд ДарманенTwitterНантерЭлизабет БорнБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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