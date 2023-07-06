https://ria.ru/20230706/pirotekhnika-1882667619.html
Во Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции
Во Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции - РИА Новости, 06.07.2023
Во Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил властям усилить борьбу против неправомерного использования пиротехнических изделий, в частности против... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:05
2023-07-06T19:05
2023-07-06T19:12
в мире
франция
жеральд дарманен
twitter
нантер
элизабет борн
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 6 июл- РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил властям усилить борьбу против неправомерного использования пиротехнических изделий, в частности против правоохранителей в национальный праздник День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля. Ранее сообщалось, что с начала массовых беспорядков в стране после убийства 17-летнего подростка полицией французские правоохранители изъяли в Парижском регионе 1,5 тонны пиротехнических изделий, используемых протестующими. "В преддверии 14 июля я дал префектам твердые указания с целью усилить борьбу против петард и в более широком смысле против всех пиротехнических изделий", - написал министр в своем Twitter. По информации BFMTV, Дарманен отправил местным властям телеграмму, в котором им было поручено проводить больше операций по контролю, вводить некоторые запреты на продажу пиротехнических изделий, проверять систематически машины в приграничных департаментах и контролировать сайты и социальные сети, где ведется продажа такой продукции. Целью таких мер является предотвращение использования пиротехники против сил правопорядка, отмечает телеканал. Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее заявила, что власти готовы к обеспечению безопасности 13 и 14 июля. Официальный представитель французского кабмина Оливье Веран при этом отмечал, что введение ограничений 14 июля из-за прошедшей волны беспорядков не планируется. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230703/istoriya-1881809056.html
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в мире, франция, жеральд дарманен, twitter, нантер, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Twitter, Нантер, Элизабет Борн, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции
Глава МВД Франции поручили предотвратить использование пиротехники против полиции 14 июля