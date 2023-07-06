"Готов на все". В США назвали следующий отчаянный шаг Зеленского
Экс-агент ЦРУ Джиральди: Зеленский планирует атаковать ЗАЭС из-за провала наступления ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский из-за провала контрнаступления ВСУ готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.
«
"Украинское наступление ничем не увенчалось. Это был его "козырь в рукаве", чтобы показать успех на поле боя и получить для себя прямую поддержку НАТО", — утверждает эксперт.
По словам специалиста, украинский лидер отчаянно хочет прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России и ради этой цели он готов на все, в том числе на атаку на атомного объекта. Джиральди считает, что в таком случае руководителя киевского режима могут устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг атомной электростанции.