https://ria.ru/20230706/otchayanie-1882507401.html

"Готов на все". В США назвали следующий отчаянный шаг Зеленского

"Готов на все". В США назвали следующий отчаянный шаг Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023

"Готов на все". В США назвали следующий отчаянный шаг Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский из-за провала контрнаступления ВСУ готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию, заявил РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:24

2023-07-06T09:24

2023-07-06T15:14

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россия

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вооруженные силы украины

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центральное разведывательное управление (цру)

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский из-за провала контрнаступления ВСУ готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди."Украинское наступление ничем не увенчалось. Это был его "козырь в рукаве", чтобы показать успех на поле боя и получить для себя прямую поддержку НАТО", — утверждает эксперт.По словам специалиста, украинский лидер отчаянно хочет прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России и ради этой цели он готов на все, в том числе на атаку на атомного объекта. Джиральди считает, что в таком случае руководителя киевского режима могут устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг атомной электростанции.

https://ria.ru/20230705/sabotazh-1882389793.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), запорожская аэс