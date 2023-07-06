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"Готов на все". В США назвали следующий отчаянный шаг Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023
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09:24 06.07.2023 (обновлено: 15:14 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/otchayanie-1882507401.html
"Готов на все". В США назвали следующий отчаянный шаг Зеленского
"Готов на все". В США назвали следующий отчаянный шаг Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023
"Готов на все". В США назвали следующий отчаянный шаг Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский из-за провала контрнаступления ВСУ готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию, заявил РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:24
2023-07-06T15:14
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
запорожская аэс
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский из-за провала контрнаступления ВСУ готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.&quot;Украинское наступление ничем не увенчалось. Это был его &quot;козырь в рукаве&quot;, чтобы показать успех на поле боя и получить для себя прямую поддержку НАТО&quot;, — утверждает эксперт.По словам специалиста, украинский лидер отчаянно хочет прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России и ради этой цели он готов на все, в том числе на атаку на атомного объекта. Джиральди считает, что в таком случае руководителя киевского режима могут устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг атомной электростанции.
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Запорожская АЭС
"Готов на все". В США назвали следующий отчаянный шаг Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джиральди: Зеленский планирует атаковать ЗАЭС из-за провала наступления ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский из-за провала контрнаступления ВСУ готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.
«

"Украинское наступление ничем не увенчалось. Это был его "козырь в рукаве", чтобы показать успех на поле боя и получить для себя прямую поддержку НАТО", — утверждает эксперт.

По словам специалиста, украинский лидер отчаянно хочет прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России и ради этой цели он готов на все, в том числе на атаку на атомного объекта. Джиральди считает, что в таком случае руководителя киевского режима могут устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг атомной электростанции.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Не знали самого важного. В ЦРУ раскрыли саботаж Зеленского
5 июля, 15:29
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Запорожская АЭС
 
 
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