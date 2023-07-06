https://ria.ru/20230706/obstrely-1882498930.html

ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт

ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт - РИА Новости, 06.07.2023

ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт

Украинские силовики усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T07:35

2023-07-06T07:35

2023-07-06T07:35

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

рубежное

андрей марочко

кременная

в мире

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности. Украинские боевики наносят удары как реактивной, так и гаубичной артиллерией. Целью ударов является гражданская инфраструктура", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что от обстрелов гибнут люди и получают разрушения объекты гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230706/obstrel-1882496454.html

луганская народная республика

рубежное

кременная

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луганская народная республика, рубежное, андрей марочко, кременная, в мире