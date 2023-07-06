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ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/obstrely-1882498930.html
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт - РИА Новости, 06.07.2023
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт
Украинские силовики усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:35
2023-07-06T07:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
андрей марочко
кременная
в мире
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности. Украинские боевики наносят удары как реактивной, так и гаубичной артиллерией. Целью ударов является гражданская инфраструктура", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что от обстрелов гибнут люди и получают разрушения объекты гражданской инфраструктуры.
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луганская народная республика, рубежное, андрей марочко, кременная, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Андрей Марочко, Кременная, В мире
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт

Эксперт Марочко: ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов на луганском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК на улице Луганска, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ
Сотрудники СЦКК на улице Луганска, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости
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Сотрудники СЦКК на улице Луганска, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности. Украинские боевики наносят удары как реактивной, так и гаубичной артиллерией. Целью ударов является гражданская инфраструктура", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Он добавил, что от обстрелов гибнут люди и получают разрушения объекты гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРубежноеАндрей МарочкоКременнаяВ мире
 
 
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