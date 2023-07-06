https://ria.ru/20230706/obstrely-1882498930.html
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт - РИА Новости, 06.07.2023
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт
Украинские силовики усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:35
2023-07-06T07:35
2023-07-06T07:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
андрей марочко
кременная
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871796146_0:336:2892:1963_1920x0_80_0_0_d8127308e43d953cceb635da12387edb.jpg
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности. Украинские боевики наносят удары как реактивной, так и гаубичной артиллерией. Целью ударов является гражданская инфраструктура", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что от обстрелов гибнут люди и получают разрушения объекты гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882496454.html
луганская народная республика
рубежное
кременная
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871796146_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_a820d059b4d9c0ba86fdcaa08ea045a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, рубежное, андрей марочко, кременная, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Андрей Марочко, Кременная, В мире
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР, сообщил эксперт
Эксперт Марочко: ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов на луганском направлении