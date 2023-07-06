https://ria.ru/20230706/obstrel-1882604679.html

Украинские военные обстреляли Макеевку

Украинские военные обстреляли Макеевку - РИА Новости, 06.07.2023

Украинские военные обстреляли Макеевку

Украинские войска в 15.10 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:41

2023-07-06T15:41

2023-07-06T15:52

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО", говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается.За пять минут до этого украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

макеевка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина