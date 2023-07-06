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Украинские военные обстреляли Макеевку - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 06.07.2023 (обновлено: 15:52 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882604679.html
Украинские военные обстреляли Макеевку
Украинские военные обстреляли Макеевку - РИА Новости, 06.07.2023
Украинские военные обстреляли Макеевку
Украинские войска в 15.10 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:41
2023-07-06T15:52
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО", говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается.За пять минут до этого украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
макеевка
донецкая народная республика
украина
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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Макеевку

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО", говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается.
За пять минут до этого украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Таких разрушений не было: последствия обстрела Макеевки
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Украинские войска обстреляли Макеевку.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Украинские войска обстреляли Макеевку.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Основной удар пришелся по Червоногвардейскому району и Городской больнице №2.

Женщина убирает стекла от разбитых окон в классе средней школы №8 после обстрела ВСУ города Макеевки

Основной удар пришелся по Червоногвардейскому району и Городской больнице №2.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

При обстреле погиб 62-летний мужчина.

Объявление об эвакуации учащихся из класса при сигнале Артобстрел в получившей разрушения при обстреле ВСУ средней школе №8 города Макеевки

При обстреле погиб 62-летний мужчина.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

По последним данным, пострадал 41 человек.

Мужчины вставляют новые окна в городской больнице, пострадавшей в результате обстрела ВСУ города Макеевки

По последним данным, пострадал 41 человек.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Среди них двое детей.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Среди них двое детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, с ними работают психологи.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, с ними работают психологи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

По словам мэра Владислава Ключарова, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений не было.

Задание магазина комбикормов, пострадавшее от обстрела ВСУ города Макеевки

По словам мэра Владислава Ключарова, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений не было.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Нарушены фасады зданий.

Разрушения городской больницы в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Нарушены фасады зданий.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Взрывной волной выбило окна, дверные проемы.

Разрушения городской больницы в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Взрывной волной выбило окна, дверные проемы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура.

Жилой дом с разрушениями после обстрела ВСУ города Макеевки

В первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Мэр города считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Мэр города считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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12 из 12

Украинские войска обстреляли Макеевку.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 12

Основной удар пришелся по Червоногвардейскому району и Городской больнице №2.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 12

При обстреле погиб 62-летний мужчина.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 12

По последним данным, пострадал 41 человек.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 12

Среди них двое детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 12

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, с ними работают психологи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 12

По словам мэра Владислава Ключарова, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений не было.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 12

Повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 12

Нарушены фасады зданий.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Взрывной волной выбило окна, дверные проемы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 12

В первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
11 из 12

Мэр города считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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