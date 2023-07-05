Таких разрушений не было: последствия обстрела Макеевки

Украинские войска обстреляли Макеевку.
Основной удар пришелся по Червоногвардейскому району и Городской больнице №2.
Основной удар пришелся по Червоногвардейскому району и Городской больнице №2.
При обстреле погиб 62-летний мужчина.
По последним данным, пострадал 41 человек.
Среди них двое детей.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, с ними работают психологи.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, с ними работают психологи.
По словам мэра Владислава Ключарова, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений не было.
По словам мэра Владислава Ключарова, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений не было.
Повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы.
Повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы.
Нарушены фасады зданий.
Взрывной волной выбило окна, дверные проемы.
В первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура.
В первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура.
Мэр города считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.
Мэр города считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.