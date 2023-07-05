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Таких разрушений не было: последствия обстрела Макеевки - РИА Новости, 05.07.2023
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16:06 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/obstrel-1882393723.html
Таких разрушений не было: последствия обстрела Макеевки
Таких разрушений не было: последствия обстрела Макеевки - РИА Новости, 05.07.2023
Таких разрушений не было: последствия обстрела Макеевки
Макеевка подверглась массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:06
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фото
макеевка
вооруженные силы украины
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Макеевка подверглась массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, макеевка, вооруженные силы украины
Фото, Макеевка, Вооруженные силы Украины

Таких разрушений не было: последствия обстрела Макеевки

Читать ria.ru в
Макеевка подверглась массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Украинские войска обстреляли Макеевку.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Украинские войска обстреляли Макеевку.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Основной удар пришелся по Червоногвардейскому району и Городской больнице №2.

Женщина убирает стекла от разбитых окон в классе средней школы №8 после обстрела ВСУ города Макеевки

Основной удар пришелся по Червоногвардейскому району и Городской больнице №2.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

При обстреле погиб 62-летний мужчина.

Объявление об эвакуации учащихся из класса при сигнале Артобстрел в получившей разрушения при обстреле ВСУ средней школе №8 города Макеевки

При обстреле погиб 62-летний мужчина.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

По последним данным, пострадал 41 человек.

Мужчины вставляют новые окна в городской больнице, пострадавшей в результате обстрела ВСУ города Макеевки

По последним данным, пострадал 41 человек.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Среди них двое детей.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Среди них двое детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, с ними работают психологи.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, с ними работают психологи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

По словам мэра Владислава Ключарова, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений не было.

Задание магазина комбикормов, пострадавшее от обстрела ВСУ города Макеевки

По словам мэра Владислава Ключарова, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений не было.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Нарушены фасады зданий.

Разрушения городской больницы в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Нарушены фасады зданий.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Взрывной волной выбило окна, дверные проемы.

Разрушения городской больницы в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Взрывной волной выбило окна, дверные проемы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура.

Жилой дом с разрушениями после обстрела ВСУ города Макеевки

В первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Мэр города считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.

Разрушения в средней школе №8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки

Мэр города считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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12 из 12
 
ФотоМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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