https://ria.ru/20230706/marochko-1882502038.html

Марочко рассказал об обстрелах ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко рассказал об обстрелах ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.07.2023

Марочко рассказал об обстрелах ВСУ на Краснолиманском направлении

ВСУ усилили обстрелы натовской артиллерией на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:40

2023-07-06T08:40

2023-07-06T08:40

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. ВСУ усилили обстрелы натовской артиллерией на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины усилили использование 155-мм гаубичной и самоходной артиллерии. В большей степени применяются польские, немецкие и французские орудия. В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня" - сообщил Марочко. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ, пресечена деятельность двух групп диверсантов. Отмечается, что потери Киева на краснолиманском направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882368760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины