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Марочко рассказал об обстрелах ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/marochko-1882502038.html
Марочко рассказал об обстрелах ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко рассказал об обстрелах ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
Марочко рассказал об обстрелах ВСУ на Краснолиманском направлении
ВСУ усилили обстрелы натовской артиллерией на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:40
2023-07-06T08:40
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. ВСУ усилили обстрелы натовской артиллерией на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины усилили использование 155-мм гаубичной и самоходной артиллерии. В большей степени применяются польские, немецкие и французские орудия. В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня" - сообщил Марочко. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ, пресечена деятельность двух групп диверсантов. Отмечается, что потери Киева на краснолиманском направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882368760.html
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безопасность, луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал об обстрелах ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ усилили обстрелы натовской артиллерией на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. ВСУ усилили обстрелы натовской артиллерией на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины усилили использование 155-мм гаубичной и самоходной артиллерии. В большей степени применяются польские, немецкие и французские орудия. В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня" - сообщил Марочко.
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ, пресечена деятельность двух групп диверсантов. Отмечается, что потери Киева на краснолиманском направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-30.
Минобороны о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
5 июля, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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