https://ria.ru/20230706/lvov-1882634400.html

Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger

Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger - РИА Новости, 06.07.2023

Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger

Вооруженные силы нанесли удар по месту скопления военной техники и по казармам во Львове, где находились около 800 украинских военнослужащих и наемников,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:05

2023-07-06T17:05

2023-07-06T18:03

специальная военная операция на украине

львов

россия

украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по месту скопления военной техники и по казармам во Львове, где находились около 800 украинских военнослужащих и наемников, сообщил РИА Новости источник в Минобороны."Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории Академии сухопутных войск во Львове. Удар высокоточным оружием был нанесен по парковой зоне академии, где находилась бронетехника западного производства и с высокой степенью вероятности в том числе британские танки Challenger", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что удар также пришелся по казармам, где размещались около 800 украинских военнослужащих и иностранных наемников.Минобороны ранее сообщило об ударе высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и местам хранения бронетанковой техники. Согласно заявлению ведомства, "все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон".Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, за месяц контрнаступления ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Помимо танков, российские военные также уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 машин для восполнения парка.

https://ria.ru/20230706/kassetnye-1882624720.html

львов

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

львов, россия, украина, безопасность