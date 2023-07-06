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Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 06.07.2023 (обновлено: 18:03 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/lvov-1882634400.html
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger - РИА Новости, 06.07.2023
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
Вооруженные силы нанесли удар по месту скопления военной техники и по казармам во Львове, где находились около 800 украинских военнослужащих и наемников,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:05
2023-07-06T18:03
специальная военная операция на украине
львов
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по месту скопления военной техники и по казармам во Львове, где находились около 800 украинских военнослужащих и наемников, сообщил РИА Новости источник в Минобороны.&quot;Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории Академии сухопутных войск во Львове. Удар высокоточным оружием был нанесен по парковой зоне академии, где находилась бронетехника западного производства и с высокой степенью вероятности в том числе британские танки Challenger&quot;, — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что удар также пришелся по казармам, где размещались около 800 украинских военнослужащих и иностранных наемников.Минобороны ранее сообщило об ударе высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и местам хранения бронетанковой техники. Согласно заявлению ведомства, "все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон".Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, за месяц контрнаступления ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Помимо танков, российские военные также уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 машин для восполнения парка.
https://ria.ru/20230706/kassetnye-1882624720.html
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львов, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Львов, Россия, Украина, Безопасность
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger

В казармах во Львове могли находиться танки Challenger и до 800 бойцов ВСУ и наемников

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по месту скопления военной техники и по казармам во Львове, где находились около 800 украинских военнослужащих и наемников, сообщил РИА Новости источник в Минобороны.
«

"Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории Академии сухопутных войск во Львове. Удар высокоточным оружием был нанесен по парковой зоне академии, где находилась бронетехника западного производства и с высокой степенью вероятности в том числе британские танки Challenger", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что удар также пришелся по казармам, где размещались около 800 украинских военнослужащих и иностранных наемников.
Минобороны ранее сообщило об ударе высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и местам хранения бронетанковой техники. Согласно заявлению ведомства, "все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон".
Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, за месяц контрнаступления ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Помимо танков, российские военные также уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 машин для восполнения парка.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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