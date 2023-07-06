https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882586495.html
Лукашенко назвал сообщения о предупреждении Си Цзиньпина Путину фейком
Лукашенко назвал сообщения о предупреждении Си Цзиньпина Путину фейком - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко назвал сообщения о предупреждении Си Цзиньпина Путину фейком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация в СМИ о том, что якобы лидер КНР Си Цзиньпин предупредил президента РФ Владимира Путина о... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:26
2023-07-06T14:26
2023-07-06T15:17
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александр лукашенко
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация в СМИ о том, что якобы лидер КНР Си Цзиньпин предупредил президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия на Украине, является враньем и фейком. "Я знаю Китай и знаю Си Цзиньпина. То, что он предупредил Путина о неприменении ядерного оружия, - это фейк, это вранье", - приводит слова Лукашенко в телеграм-канале агентства Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии уверен, что данная информация СМИ - "стопроцентный фейк". Лукашенко добавил, что, раз уж распространяется такая информация, то на ближайшей встрече с Владимиром Путиным он уточнит у него этот момент. "Хоть я убежден, что этого не было, но спрошу. Я этому не верю и вам советую в это не верить. Это вброс. Надо еще оценить, кому нужен этот вброс. Наверное, Западу, который хочет показать, что вот даже друг Путина Си Цзиньпин тряс пальцем у него под носом и кричал: "Не применяй ядерного оружия". Этого быть не может и этого не было, я убежден", - заявил белорусский президент.Он подчеркнул, что "Путин и все общество России знает, когда можно применить ядерное оружие, а когда нет". "Когда России будет угрожать смертельная опасность, будет стоять вопрос жизни и смерти России и против нее будет осуществлена грубая агрессия, будет применено ядерное оружие. И я его в этом плане поддерживаю", - заявил Лукашенко.Он добавил, что Белоруссия также не вела и не ведет с Китаем каких-либо переговоров касательно ядерного оружия.Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что якобы разговор на данную тему между главами государств состоялся во время визита лидера КНР в Москву в марте 2023 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин в марте якобы предостерег Путина от использования ядерного оружия на Украине, отметив, что по итогам общения глав двух государств было дано много информации, а остальное является вымыслами.
https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882580942.html
https://ria.ru/20230706/sammit-1882593556.html
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в мире, китай, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, си цзиньпин, украина, россия, владимир путин
В мире, Китай, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Си Цзиньпин, Украина, Россия, Владимир Путин
Лукашенко назвал сообщения о предупреждении Си Цзиньпина Путину фейком
Лукашенко: вранье, что лидер КНР заявил Путину о недопустимости применять ядерное оружие
МИНСК, 6 июл – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что информация в СМИ о том, что якобы лидер КНР Си Цзиньпин предупредил президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия на Украине, является враньем и фейком.
«
"Я знаю Китай и знаю Си Цзиньпина. То, что он предупредил Путина о неприменении ядерного оружия, - это фейк, это вранье", - приводит слова Лукашенко в телеграм-канале агентства Sputnik Беларусь.
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Президент Белоруссии уверен, что данная информация СМИ - "стопроцентный фейк". Лукашенко добавил, что, раз уж распространяется такая информация, то на ближайшей встрече с Владимиром Путиным он уточнит у него этот момент. "Хоть я убежден, что этого не было, но спрошу. Я этому не верю и вам советую в это не верить. Это вброс. Надо еще оценить, кому нужен этот вброс. Наверное, Западу, который хочет показать, что вот даже друг Путина Си Цзиньпин тряс пальцем у него под носом и кричал: "Не применяй ядерного оружия". Этого быть не может и этого не было, я убежден", - заявил белорусский президент.
Он подчеркнул, что "Путин и все общество России знает, когда можно применить ядерное оружие, а когда нет". "Когда России будет угрожать смертельная опасность, будет стоять вопрос жизни и смерти России и против нее будет осуществлена грубая агрессия, будет применено ядерное оружие. И я его в этом плане поддерживаю", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что Белоруссия также не вела и не ведет с Китаем каких-либо переговоров касательно ядерного оружия.
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Газета Financial Times
со ссылкой на источники ранее сообщила, что якобы разговор на данную тему между главами государств состоялся во время визита лидера КНР в Москву
в марте 2023 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
не подтвердил сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин в марте якобы предостерег Путина от использования ядерного оружия на Украине, отметив, что по итогам общения глав двух государств было дано много информации, а остальное является вымыслами.
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