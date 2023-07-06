https://ria.ru/20230706/lastochki-1882492279.html

В РЖД рассказали, где запустят первые полностью российские "Ласточки"

В РЖД рассказали, где запустят первые полностью российские "Ласточки" - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД рассказали, где запустят первые полностью российские "Ласточки"

РЖД планируют запустить первые новые полностью российские "Ласточки" на Урале возле города Екатеринбург, рассказал в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:00

2023-07-06T05:00

2023-07-06T05:00

экономика

екатеринбург

урал

россия

дмитрий пегов

siemens

ржд

уральские локомотивы

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД планируют запустить первые новые полностью российские "Ласточки" на Урале возле города Екатеринбург, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "Самым логичным вариантом мы считаем Урал, возле города Екатеринбург. Потому что рядом есть завод-производитель, который всегда может вылечить "детские болезни" либо помочь с эксплуатацией", - считает Пегов. "Ласточки" были созданы на базе немецкой платформы Desiro концерна Siemens. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и российской "Синара - Транспортные машины" (СТМ). Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в РФ, включая выход из СП. Завод заявил о планах выпуска полностью российского аналога "Ласточки". Первую российскую "Ласточку" уже построили. Впервые ее покажут широкой общественности на Иннопроме в Екатеринбурге в июле 2023 года, говорили РИА Новости в "Синара - транспортные машины". Там уточняли, что планируется продемонстрировать на стенде обновленную маску и общий концепт нового состава. РИА Новости уже публиковало планируемые изображения внешнего и внутреннего вида нового поезда. Визуально состав кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый "нос", узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Обивка сидений сделана с изображением декоративных "кубиков" на спинке. Над сидениями есть полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло. "Синара" в сообщении на сайте ранее анонсировала, что новые электрички будут отвечать всем запросам современного человека и станут "еще комфортнее полюбившихся россиянам "Ласточек". Там говорилось о USB-разъемах для зарядки гаджетов, новых системах оповещения, креплениях для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, вагоне-бистро. Максимальная вместимость новых поездов, как заявлялось, составит 1400 человек. Поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час.

https://ria.ru/20230706/lastochka-1882491982.html

екатеринбург

урал

россия

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экономика, екатеринбург, урал, россия, дмитрий пегов, siemens, ржд, уральские локомотивы, технологии