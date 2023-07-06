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Муфтии заявили, что случаи сожжения Корана — это постановки - РИА Новости, 06.07.2023
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Религия
 
17:04 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/koran-1882633817.html
Муфтии заявили, что случаи сожжения Корана — это постановки
Муфтии заявили, что случаи сожжения Корана — это постановки - РИА Новости, 06.07.2023
Муфтии заявили, что случаи сожжения Корана — это постановки
Случаи сжигания Корана происходят по указке "утрачивающих нормы морали западных политиков", для подобных постановочных акций намеренно используют мусульман,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:04
2023-07-06T17:04
швеция
исмаил бердиев
алексей русских
россия
ирак
альбир крганов
религия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Случаи сжигания Корана происходят по указке "утрачивающих нормы морали западных политиков", для подобных постановочных акций намеренно используют мусульман, считают опрошенные РИА Новости представители Духовных управлений мусульман России. Ранее губернатор области Алексей Русских сообщил, что иностранец в Ульяновске надругался над Кораном, после появления в интернете видео о происшествии правоохранители задержали подозреваемого. Гендиректор "Ассамблеи народов России" Александр Даркович отмечал, что, предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин Сайд Абу Мустафа. В главке МВД по региону подтвердили РИА Новости, что уроженец Египта 1995 года рождения задержан после осквернения Корана и негативных высказываний об исламе. "Осквернение Корана в Швеции, эта публичная богомерзкая акция, к сожалению, находит подражателей. Дурной пример заразителен, гласит народная мудрость. Это все идет по указке утрачивающих нормы морали западных политиков. Безбожной стратегии все разрешено. Это свобода, считают они. А мы считаем это духовным разложением", - сказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. По его мнению, Запад специально использует мусульман для подобных акций. "Американцы в Ираке сделали так, что смертный приговор Саддаму Хусейну выносили судьи с мусульманскими именами и фамилиями. Ливийского лидера Муаммара Каддафи убили тоже люди, которых нарекли далеко не Иванами и Джонами. В Ульяновске Коран осквернил не Степан и не Абрам, а потерявший Родину, видимо, веру, и имя человека - Сайд Абу Мустафа. Теперь Запад трубит в трубы: "Посмотрите, это же сами правоверные сжигают священное Писание! Мы ни при чем". Нет, это все сделано под диктовку Запада", - отметил глава ДСМР. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев выразил солидарность с главой ДСМР. "Несомненно, это постановка Запада, продуманная и ловко проведенная. Пока мы, мусульмане, будем говорить, что никакой нормальный человек не будет издеваться над священным Писанием, западные страны будут на нас пальцем тыкать: "Смотрите, что в России мусульмане творят", - сказал РИА Новости Бердиев. По его мнению, случаем в Ульяновске должны заняться уполномоченные структуры и проверить поджигателя "вдоль и поперек – от переговоров до смс-сообщений". В праздник Курбан-байрам 28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их, акция состоялась с разрешения полиции Швеции. Осквернение и сожжение Корана вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. В среду в полиции Швеции подтвердили получение запроса на сожжение 15 июля Торы у здания израильского посольства в Стокгольме, сообщил портал Local Sweden. Также был получен запрос на сожжение Библии и Корана. Как сообщили в шведской полиции, все заявки находятся в стадии рассмотрения.
https://ria.ru/20230706/koran-1882501742.html
https://ria.ru/20230629/koran-1881314405.html
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швеция, исмаил бердиев, алексей русских, россия, ирак, альбир крганов
Швеция, Исмаил Бердиев, Алексей Русских, Россия, Ирак, Альбир Крганов, Религия
Муфтии заявили, что случаи сожжения Корана — это постановки

Муфтии о случаях сожжения Корана: это постановки, для них намеренно используют мусульман

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в мечети
Верующие в мечети - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Верующие в мечети. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Случаи сжигания Корана происходят по указке "утрачивающих нормы морали западных политиков", для подобных постановочных акций намеренно используют мусульман, считают опрошенные РИА Новости представители Духовных управлений мусульман России.
Ранее губернатор области Алексей Русских сообщил, что иностранец в Ульяновске надругался над Кораном, после появления в интернете видео о происшествии правоохранители задержали подозреваемого. Гендиректор "Ассамблеи народов России" Александр Даркович отмечал, что, предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин Сайд Абу Мустафа. В главке МВД по региону подтвердили РИА Новости, что уроженец Египта 1995 года рождения задержан после осквернения Корана и негативных высказываний об исламе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В Ульяновске подтвердили задержание египтянина за осквернение Корана
Вчера, 08:33
«
"Осквернение Корана в Швеции, эта публичная богомерзкая акция, к сожалению, находит подражателей. Дурной пример заразителен, гласит народная мудрость. Это все идет по указке утрачивающих нормы морали западных политиков. Безбожной стратегии все разрешено. Это свобода, считают они. А мы считаем это духовным разложением", - сказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
По его мнению, Запад специально использует мусульман для подобных акций. "Американцы в Ираке сделали так, что смертный приговор Саддаму Хусейну выносили судьи с мусульманскими именами и фамилиями. Ливийского лидера Муаммара Каддафи убили тоже люди, которых нарекли далеко не Иванами и Джонами. В Ульяновске Коран осквернил не Степан и не Абрам, а потерявший Родину, видимо, веру, и имя человека - Сайд Абу Мустафа. Теперь Запад трубит в трубы: "Посмотрите, это же сами правоверные сжигают священное Писание! Мы ни при чем". Нет, это все сделано под диктовку Запада", - отметил глава ДСМР.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев выразил солидарность с главой ДСМР.
«
"Несомненно, это постановка Запада, продуманная и ловко проведенная. Пока мы, мусульмане, будем говорить, что никакой нормальный человек не будет издеваться над священным Писанием, западные страны будут на нас пальцем тыкать: "Смотрите, что в России мусульмане творят", - сказал РИА Новости Бердиев.
По его мнению, случаем в Ульяновске должны заняться уполномоченные структуры и проверить поджигателя "вдоль и поперек – от переговоров до смс-сообщений".
В праздник Курбан-байрам 28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их, акция состоялась с разрешения полиции Швеции. Осквернение и сожжение Корана вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. В среду в полиции Швеции подтвердили получение запроса на сожжение 15 июля Торы у здания израильского посольства в Стокгольме, сообщил портал Local Sweden. Также был получен запрос на сожжение Библии и Корана. Как сообщили в шведской полиции, все заявки находятся в стадии рассмотрения.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Минниханов: регулярность осквернения Корана вызывает тревогу
29 июня, 20:40
 
РелигияШвецияИсмаил БердиевАлексей РусскихРоссияИракАльбир Крганов
 
 
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