https://ria.ru/20230706/koran-1882501742.html
В Ульяновске подтвердили задержание египтянина за осквернение Корана
В Ульяновске подтвердили задержание египтянина за осквернение Корана - РИА Новости, 06.07.2023
В Ульяновске подтвердили задержание египтянина за осквернение Корана
Уроженец Египта задержан после надругательства над Кораном в Ульяновске и негативных высказываний об исламе, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:33
2023-07-06T08:33
2023-07-06T08:33
происшествия
ульяновск
ульяновская область
египет
алексей русских
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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Уроженец Египта задержан после надругательства над Кораном в Ульяновске и негативных высказываний об исламе, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее губернатор области Алексей Русских сообщил, что иностранец в Ульяновске надругался над Кораном, после появления видео об этом происшествии в интернете правоохранители задержали подозреваемого. Гендиректор общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Александр Даркович отмечал, что предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин Сайд Абу Мустафа. "В сети интернет появилось видео, на котором мужчина осквернил Коран, а также высказывался негативно в отношении религии ислам. <...> Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД по Ульяновской области совместно с УФСБ по Ульяновской области гражданин был установлен и задержан. Им оказался уроженец Арабской Республики Египет 1995 года рождения. Свои действия он совершил на территории города Ульяновска", - сказали в пресс-службе главка. В ведомстве уточнили, что полиция по данному факту проводит проверку, по результатам которой "будет принято процессуальное решение".
https://ria.ru/20230705/aktsiya-1882315980.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, ульяновская область, египет, алексей русских
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Египет, Алексей Русских
В Ульяновске подтвердили задержание египтянина за осквернение Корана
Ульяновская полиция подтвердила задержание египтянина за надругательство над Кораном