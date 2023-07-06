https://ria.ru/20230706/koran-1882501742.html

В Ульяновске подтвердили задержание египтянина за осквернение Корана

В Ульяновске подтвердили задержание египтянина за осквернение Корана - РИА Новости, 06.07.2023

В Ульяновске подтвердили задержание египтянина за осквернение Корана

Уроженец Египта задержан после надругательства над Кораном в Ульяновске и негативных высказываний об исламе, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:33

2023-07-06T08:33

2023-07-06T08:33

происшествия

ульяновск

ульяновская область

египет

алексей русских

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Уроженец Египта задержан после надругательства над Кораном в Ульяновске и негативных высказываний об исламе, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее губернатор области Алексей Русских сообщил, что иностранец в Ульяновске надругался над Кораном, после появления видео об этом происшествии в интернете правоохранители задержали подозреваемого. Гендиректор общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Александр Даркович отмечал, что предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин Сайд Абу Мустафа. "В сети интернет появилось видео, на котором мужчина осквернил Коран, а также высказывался негативно в отношении религии ислам. <...> Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД по Ульяновской области совместно с УФСБ по Ульяновской области гражданин был установлен и задержан. Им оказался уроженец Арабской Республики Египет 1995 года рождения. Свои действия он совершил на территории города Ульяновска", - сказали в пресс-службе главка. В ведомстве уточнили, что полиция по данному факту проводит проверку, по результатам которой "будет принято процессуальное решение".

https://ria.ru/20230705/aktsiya-1882315980.html

https://ria.ru/20230703/koran-1882005497.html

ульяновск

ульяновская область

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ульяновск, ульяновская область, египет, алексей русских