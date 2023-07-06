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Зеленский заявил, что на Украине все хотят наступать быстрее - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/kontrnastuplenie-1882601833.html
Зеленский заявил, что на Украине все хотят наступать быстрее
Зеленский заявил, что на Украине все хотят наступать быстрее - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский заявил, что на Украине все хотят наступать быстрее
Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC, что все на Украине хотят, чтобы контрнаступление проходило быстрее. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:27
2023-07-06T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC, что все на Украине хотят, чтобы контрнаступление проходило быстрее. "Мы все хотим сделать это (контрнаступление) быстрее", - отметил он. По словам Зеленского, каждый день контрнаступления Украины означает новые потери. Отвечая на вопрос ведущей, стоило ли жизней промедление союзников при передаче оружия, он сказал, что ценит оружие, которое уже было предоставлено Западом, но "любое промедление будет стоить жизней". Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230706/kontrnastuplenie-1882490462.html
https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что на Украине все хотят наступать быстрее

Зеленский: все на Украине хотят, чтобы контрнаступление происходило быстрее

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC, что все на Украине хотят, чтобы контрнаступление проходило быстрее.
"Мы все хотим сделать это (контрнаступление) быстрее", - отметил он. По словам Зеленского, каждый день контрнаступления Украины означает новые потери. Отвечая на вопрос ведущей, стоило ли жизней промедление союзников при передаче оружия, он сказал, что ценит оружие, которое уже было предоставлено Западом, но "любое промедление будет стоить жизней".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Зеленский заявил, что призывал Запад начать контрнаступление раньше
Вчера, 03:59
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, Курская битва, Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Контрнаступ вермахта: история повторяется
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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