https://ria.ru/20230706/kontrnastuplenie-1882601833.html

Зеленский заявил, что на Украине все хотят наступать быстрее

Зеленский заявил, что на Украине все хотят наступать быстрее - РИА Новости, 06.07.2023

Зеленский заявил, что на Украине все хотят наступать быстрее

Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC, что все на Украине хотят, чтобы контрнаступление проходило быстрее. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:27

2023-07-06T15:27

2023-07-06T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC, что все на Украине хотят, чтобы контрнаступление проходило быстрее. "Мы все хотим сделать это (контрнаступление) быстрее", - отметил он. По словам Зеленского, каждый день контрнаступления Украины означает новые потери. Отвечая на вопрос ведущей, стоило ли жизней промедление союзников при передаче оружия, он сказал, что ценит оружие, которое уже было предоставлено Западом, но "любое промедление будет стоить жизней". Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230706/kontrnastuplenie-1882490462.html

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр