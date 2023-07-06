https://ria.ru/20230706/internet-1882487337.html

В РЖД назвали причину "скачков" мобильной сети и интернета в поездах

В РЖД назвали причину "скачков" мобильной сети и интернета в поездах - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД назвали причину "скачков" мобильной сети и интернета в поездах

Качество связи и интернета в поездах РЖД зависит не столько и не только от компании, но и от инфраструктуры сотовых операторов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T02:24

2023-07-06T02:24

2023-07-06T02:24

дмитрий пегов

ржд

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Качество связи и интернета в поездах РЖД зависит не столько и не только от компании, но и от инфраструктуры сотовых операторов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Пассажиры поездов периодически жалуются на перебои в сети и в интернете. "Это зависит не столько и не только от РЖД. Если бы сотовые операторы могли завтра по щелчку расставить вышки вдоль всей железной дороги, наверное, они бы это сделали. Значит, есть свои трудности в реализации этой работы", - объясняет Пегов. При этом он отметил, что даже если расставить вышки, это не значит, что все будет работать. Пегов привел пример с запуском первых поездов "Сапсан". "Когда мы его запустили, вышки были поставлены вдоль всей линии Санкт-Петербург – Москва. Дальше начались проблемы иного характера. Вообще все перестало работать. Сигнал был мощный, одна вышка мешала другой. Сотовый телефон не понимал, как переподключаться между вышками на скорости 200 километров в час. Пришлось отдельно проводить работу по настройке этой сети. Это была непростая задача", - рассказал замглавы РЖД. Он напомнил, что в поезде пассажиры могут пользоваться доступным загруженным офлайн развлекательным контентом: посмотреть кино или ролики, послушать подкасты или лекции, почитать новости или книгу. "Да и на самом деле не так уже много мест, где покрытия нет. Но чем больше будет поездов, тем больше люди будут куда-то ездить. Если будет больше людей в этих локациях, операторы будут понимать, что в этом месте надо поставить вышки. Например, как это и происходит сейчас в Карелии", - резюмировал Пегов.

https://ria.ru/20230706/kurenie-1882485983.html

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санкт-петербург

москва

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дмитрий пегов, ржд, санкт-петербург, москва