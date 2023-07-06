https://ria.ru/20230706/fnb-1882499279.html

Эксперт призвал не копить, а направлять на развитие деньги из ФНБ

Эксперт призвал не копить, а направлять на развитие деньги из ФНБ - РИА Новости, 06.07.2023

Эксперт призвал не копить, а направлять на развитие деньги из ФНБ

Львиную долю из более чем 12 триллионов рублей, находящихся в Фонде национального благосостояния (ФНБ), надо направить на развитие, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T07:48

2023-07-06T07:48

2023-07-06T07:48

россия

индия

экономика

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

российская академия наук

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Львиную долю из более чем 12 триллионов рублей, находящихся в Фонде национального благосостояния (ФНБ), надо направить на развитие, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Деньги, если ответить коротко, у России есть. Другое дело, что они до сих пор в массе своей лежат без движения", - сказал он. "Скажу лишь о Фонде национального благосостояния, на счету которого достаточно солидная сумма - более 12 триллионов рублей. Так вот, по моему мнению, большую часть этой суммы следует сегодня не накапливать, а направлять на развитие", - добавил директор ЦЭМИ РАН. Он также считает, что России, чтобы положить конец бегству капиталов, стоит ввести налог на переводы денег за рубеж (кроме переводов, касающихся лечения и образования). "Так, к примеру, в Индии ввели 20% налог на вывод средств, и число желающих переводить свои деньги за границу, знаете ли, резко сократилось. Заработанные в России деньги бизнес должен в Россию и вкладывать, не правда ли?" - заключил Бахтизин.

https://ria.ru/20230615/siluanov-1878383408.html

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россия, индия, экономика, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук