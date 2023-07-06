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Эксперт призвал не копить, а направлять на развитие деньги из ФНБ
Эксперт призвал не копить, а направлять на развитие деньги из ФНБ - РИА Новости, 06.07.2023
Эксперт призвал не копить, а направлять на развитие деньги из ФНБ
Львиную долю из более чем 12 триллионов рублей, находящихся в Фонде национального благосостояния (ФНБ), надо направить на развитие, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:48
2023-07-06T07:48
2023-07-06T07:48
россия
индия
экономика
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
российская академия наук
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Львиную долю из более чем 12 триллионов рублей, находящихся в Фонде национального благосостояния (ФНБ), надо направить на развитие, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Деньги, если ответить коротко, у России есть. Другое дело, что они до сих пор в массе своей лежат без движения", - сказал он. "Скажу лишь о Фонде национального благосостояния, на счету которого достаточно солидная сумма - более 12 триллионов рублей. Так вот, по моему мнению, большую часть этой суммы следует сегодня не накапливать, а направлять на развитие", - добавил директор ЦЭМИ РАН. Он также считает, что России, чтобы положить конец бегству капиталов, стоит ввести налог на переводы денег за рубеж (кроме переводов, касающихся лечения и образования). "Так, к примеру, в Индии ввели 20% налог на вывод средств, и число желающих переводить свои деньги за границу, знаете ли, резко сократилось. Заработанные в России деньги бизнес должен в Россию и вкладывать, не правда ли?" - заключил Бахтизин.
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россия, индия, экономика, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук
Россия, Индия, Экономика, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Российская академия наук
Эксперт призвал не копить, а направлять на развитие деньги из ФНБ
Глава ЦЭМИ Бахтизин: деньги из ФНБ нужно не копить, а направлять на развитие