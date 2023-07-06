https://ria.ru/20230706/evrosoyuz-1882639927.html
СМИ: в Латинской Америке выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС
СМИ: в Латинской Америке выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: в Латинской Америке выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС
Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита Владимира Зеленского на совместный саммит государств региона с Евросоюзом, сообщило издание Euractiv. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:19
2023-07-06T17:19
2023-07-06T22:35
в мире
брюссель
украина
испания
жозеп боррель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
сообщество латиноамериканских и карибских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_f631b77f3f8dff5fe484dd372bf9e959.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита Владимира Зеленского на совместный саммит государств региона с Евросоюзом, сообщило издание Euractiv. "Зеленский <...> изначально получил приглашение от Испании, но (от приглашения. — Прим. ред.) отказались после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров", — говорится в сообщении издания.В Брюсселе сейчас идет подготовка к саммиту Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, который пройдет 17-18 июля в бельгийской столице. Одной из вероятных тем на мероприятии станет ситуация на Украине. По информации издания, руководство стран Латинской Америки "удалило все об Украине" из проекта итогового документа, который прислал ЕС. Теперь, согласно декларации, стороны будут вместе "выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе". По мнению некоторых европейских дипломатов, существует вероятность, что на саммите не примут совместный документ.Ранее Латинскую Америку посетили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882639261.html
https://ria.ru/20230706/evropa-1882592299.html
брюссель
украина
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_a73dc865f642fb37ced0c5c8f9352195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, украина, испания, жозеп боррель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, сообщество латиноамериканских и карибских государств, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
В мире, Брюссель, Украина, Испания, Жозеп Боррель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Сообщество латиноамериканских и карибских государств, Еврокомиссия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Латинской Америке выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС
Euractiv: лидеры стран Латинской Америки выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС