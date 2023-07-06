Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Латинской Америке выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 06.07.2023 (обновлено: 22:35 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/evrosoyuz-1882639927.html
СМИ: в Латинской Америке выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС
СМИ: в Латинской Америке выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: в Латинской Америке выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС
Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита Владимира Зеленского на совместный саммит государств региона с Евросоюзом, сообщило издание Euractiv. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:19
2023-07-06T22:35
в мире
брюссель
украина
испания
жозеп боррель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
сообщество латиноамериканских и карибских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_f631b77f3f8dff5fe484dd372bf9e959.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита Владимира Зеленского на совместный саммит государств региона с Евросоюзом, сообщило издание Euractiv. &quot;Зеленский &lt;...&gt; изначально получил приглашение от Испании, но (от приглашения. — Прим. ред.) отказались после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров&quot;, — говорится в сообщении издания.В Брюсселе сейчас идет подготовка к саммиту Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, который пройдет 17-18 июля в бельгийской столице. Одной из вероятных тем на мероприятии станет ситуация на Украине. По информации издания, руководство стран Латинской Америки "удалило все об Украине" из проекта итогового документа, который прислал ЕС. Теперь, согласно декларации, стороны будут вместе "выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе". По мнению некоторых европейских дипломатов, существует вероятность, что на саммите не примут совместный документ.Ранее Латинскую Америку посетили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882639261.html
https://ria.ru/20230706/evropa-1882592299.html
брюссель
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_a73dc865f642fb37ced0c5c8f9352195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, украина, испания, жозеп боррель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, сообщество латиноамериканских и карибских государств, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
В мире, Брюссель, Украина, Испания, Жозеп Боррель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Сообщество латиноамериканских и карибских государств, Еврокомиссия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Латинской Америке выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС

Euractiv: лидеры стран Латинской Америки выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита Владимира Зеленского на совместный саммит государств региона с Евросоюзом, сообщило издание Euractiv.
«

"Зеленский <...> изначально получил приглашение от Испании, но (от приглашения. — Прим. ред.) отказались после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров", — говорится в сообщении издания.

В Брюсселе сейчас идет подготовка к саммиту Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, который пройдет 17-18 июля в бельгийской столице. Одной из вероятных тем на мероприятии станет ситуация на Украине.
По информации издания, руководство стран Латинской Америки "удалило все об Украине" из проекта итогового документа, который прислал ЕС. Теперь, согласно декларации, стороны будут вместе "выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В офисе Зеленского сообщили о подписании декларации об интеграции в НАТО
Вчера, 17:16
По мнению некоторых европейских дипломатов, существует вероятность, что на саммите не примут совместный документ.
Ранее Латинскую Америку посетили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Лукашенко не исключил гражданской войны в странах Евросоюза
Вчера, 14:46
 
В миреБрюссельУкраинаИспанияЖозеп БоррельВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенСообщество латиноамериканских и карибских государствЕврокомиссияЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала