https://ria.ru/20230706/elektrichki-1882482758.html
В РЖД рассказали о судьбе зеленых электричек
В РЖД рассказали о судьбе зеленых электричек - РИА Новости, 06.07.2023
В РЖД рассказали о судьбе зеленых электричек
РЖД оставили зеленые электрички только на ретро-маршрутах: отремонтировали их и запустили для туристов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T01:03
2023-07-06T01:03
2023-07-06T01:14
санкт-петербург
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дмитрий пегов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД оставили зеленые электрички только на ретро-маршрутах: отремонтировали их и запустили для туристов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "Сегодня некоторые электрички мы в процессе капитального ремонта переделываем в туристические ретропоезда. Например, в зимний период между Санкт-Петербургом и Выборгом ходил стилизованный туристический поезд "Лахта", в дни Грушинского фестиваля участников мероприятия из Самары и Тольятти к Мастрюковским озерам доставлял "Грушинский экспресс". И, поверьте, они составляли достойную конкуренцию "Ласточкам", курсирующим по тем же маршрутам, были постоянно заполнены", - сказал Пегов.Так, электропоезд "Грушинский экспресс" вышел на линию после капитально-восстановительного ремонта. "Внутри темно-зеленых вагонов сохранились знакомые многим с детства сиденья с деревянными рейками, присутствует декоративная раскладка на потолке и окнах и т.д. При этом новые окна, современная светодиодная система освещения вагонов, USB-розетки для зарядки гаджетов, кондиционер и биотуалеты", - отметил замглавы РЖД. Пегов добавил, что электрички в 80-х годах полностью удовлетворяли потребности пассажира своего времени. "Если говорить о современном подвижном составе, то, действительно, благодаря новым материалам, комплектующим, развитию промышленности, удалось сделать рывок в изготовлении нового подвижного состава. Современные поезда легче, экономичнее, долговечнее и отвечают современным запросам наших пассажиров, обеспечивая возможность предоставления всех возможных сервисов в пути, таких как Wi-Fi, интернет, зарядки, гаджеты, гигиена, питание и все, что с этим связано", - перечислил он.
https://ria.ru/20230706/poezda-1882483255.html
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санкт-петербург, выборг, самара, дмитрий пегов, ржд
Санкт-Петербург, Выборг, Самара, Дмитрий Пегов, РЖД
В РЖД рассказали о судьбе зеленых электричек
Замглавы РЖД Пегов: зеленые электрички остались только на туристических ретро-маршрутах
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД оставили зеленые электрички только на ретро-маршрутах: отремонтировали их и запустили для туристов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
"Сегодня некоторые электрички мы в процессе капитального ремонта переделываем в туристические ретропоезда. Например, в зимний период между Санкт-Петербургом и Выборгом ходил стилизованный туристический поезд "Лахта", в дни Грушинского фестиваля участников мероприятия из Самары и Тольятти к Мастрюковским озерам доставлял "Грушинский экспресс". И, поверьте, они составляли достойную конкуренцию "Ласточкам", курсирующим по тем же маршрутам, были постоянно заполнены", - сказал Пегов.
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Так, электропоезд "Грушинский экспресс" вышел на линию после капитально-восстановительного ремонта. "Внутри темно-зеленых вагонов сохранились знакомые многим с детства сиденья с деревянными рейками, присутствует декоративная раскладка на потолке и окнах и т.д. При этом новые окна, современная светодиодная система освещения вагонов, USB-розетки для зарядки гаджетов, кондиционер и биотуалеты", - отметил замглавы РЖД.
Пегов добавил, что электрички в 80-х годах полностью удовлетворяли потребности пассажира своего времени.
"Если говорить о современном подвижном составе, то, действительно, благодаря новым материалам, комплектующим, развитию промышленности, удалось сделать рывок в изготовлении нового подвижного состава. Современные поезда легче, экономичнее, долговечнее и отвечают современным запросам наших пассажиров, обеспечивая возможность предоставления всех возможных сервисов в пути, таких как Wi-Fi, интернет, зарядки, гаджеты, гигиена, питание и все, что с этим связано", - перечислил он.
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