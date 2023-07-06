https://ria.ru/20230706/elektrichki-1882482758.html

В РЖД рассказали о судьбе зеленых электричек

В РЖД рассказали о судьбе зеленых электричек - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД рассказали о судьбе зеленых электричек

РЖД оставили зеленые электрички только на ретро-маршрутах: отремонтировали их и запустили для туристов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T01:03

2023-07-06T01:03

2023-07-06T01:14

санкт-петербург

выборг

самара

дмитрий пегов

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98857/56/988575680_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_d7ed6303a09dd7e15a5330a17b2f8ab8.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД оставили зеленые электрички только на ретро-маршрутах: отремонтировали их и запустили для туристов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "Сегодня некоторые электрички мы в процессе капитального ремонта переделываем в туристические ретропоезда. Например, в зимний период между Санкт-Петербургом и Выборгом ходил стилизованный туристический поезд "Лахта", в дни Грушинского фестиваля участников мероприятия из Самары и Тольятти к Мастрюковским озерам доставлял "Грушинский экспресс". И, поверьте, они составляли достойную конкуренцию "Ласточкам", курсирующим по тем же маршрутам, были постоянно заполнены", - сказал Пегов.Так, электропоезд "Грушинский экспресс" вышел на линию после капитально-восстановительного ремонта. "Внутри темно-зеленых вагонов сохранились знакомые многим с детства сиденья с деревянными рейками, присутствует декоративная раскладка на потолке и окнах и т.д. При этом новые окна, современная светодиодная система освещения вагонов, USB-розетки для зарядки гаджетов, кондиционер и биотуалеты", - отметил замглавы РЖД. Пегов добавил, что электрички в 80-х годах полностью удовлетворяли потребности пассажира своего времени. "Если говорить о современном подвижном составе, то, действительно, благодаря новым материалам, комплектующим, развитию промышленности, удалось сделать рывок в изготовлении нового подвижного состава. Современные поезда легче, экономичнее, долговечнее и отвечают современным запросам наших пассажиров, обеспечивая возможность предоставления всех возможных сервисов в пути, таких как Wi-Fi, интернет, зарядки, гаджеты, гигиена, питание и все, что с этим связано", - перечислил он.

https://ria.ru/20230706/poezda-1882483255.html

https://ria.ru/20230706/platskart-1882481779.html

санкт-петербург

выборг

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, выборг, самара, дмитрий пегов, ржд