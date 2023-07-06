https://ria.ru/20230706/ekonomika-1882501268.html

России надо развивать экономику, чтобы ее не изолировали, считает эксперт

России надо развивать экономику, чтобы ее не изолировали, считает эксперт - РИА Новости, 06.07.2023

России надо развивать экономику, чтобы ее не изолировали, считает эксперт

России в ответ на планы Запада по ее полной экономической изоляции надо заниматься собственным развитием по всем ключевым направлениям - тогда у нас не будет... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:27

2023-07-06T08:27

2023-07-06T09:16

россия

китай

москва

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

российская академия наук

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. России в ответ на планы Запада по ее полной экономической изоляции надо заниматься собственным развитием по всем ключевым направлениям - тогда у нас не будет недостатка в друзьях и партнерах, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Один из сценариев, который сейчас продвигается западными аналитическими центрами, пока на уровне расчетов на математических моделях, предполагает полную изоляцию России не только от Запада, но и от Китая", - сказал он. Пока, по его словам, этот сценарий не действует. "Но Западу надо, чтобы мировые СМИ подхватили эту идею, начали ее поддерживать, муссировать, распространять. А там видно будет", - отметил директор ЦЭМИ РАН. По его мнению, ответом России на все вызовы должно стать форсирование усилий по всем ключевым направлениям, способным привести страну к устойчивому развитию. "России сегодня не друзей надо искать по всему миру (в Азии, в Африке и Латинской Америке), а активно заниматься развитием своей страны", - считает эксперт. "Надо строить дороги, проводить газификацию, развивать обрабатывающее производство, заниматься жилищным строительством, здравоохранением, образованием, наукой. И по мере того, как мощь России будет расти, у нее не будет недостатка ни в друзьях, ни в партнерах", - подчеркнул Бахтизин. По его словам, друзья, какими бы они ни были, никогда не решат судьбоносных проблем, стоящих перед страной. "К тому же, как показывает практика, многие из них, включая тот же Китай, ведут себя сегодня крайне осторожно с Москвой, опасаясь вторичных санкций со стороны Запада и преследуя в первую очередь свои цели", - заметил директор ЦЭМИ РАН. Конечно, Москву и Пекин объединяет стратегическое партнерство - на "КНР Россия ориентируется, в первую очередь, как на своего союзника в деле построения альтернативного миропорядка, который позволит нам противостоять Западу", отметил эксперт. "Но в отношениях с Китаем, как, впрочем, и с любой другой страной, мы должны руководствоваться не словами о дружбе, а собственными интересами. Именно так, между прочим, поступает и сам Пекин", - добавил Бахтизин.

https://ria.ru/20230705/retsessiya-1882470325.html

https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882276535.html

россия

китай

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, москва, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук, экономика