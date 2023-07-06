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В Ульяновске завели дело на египтянина за надругательство над Кораном - РИА Новости, 06.07.2023
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Религия
 
10:34 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/delo-1882523655.html
В Ульяновске завели дело на египтянина за надругательство над Кораном
В Ульяновске завели дело на египтянина за надругательство над Кораном - РИА Новости, 06.07.2023
В Ульяновске завели дело на египтянина за надругательство над Кораном
Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве в отношении иностранца, который в Ульяновске растоптал, облил алкоголем и... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:34
2023-07-06T10:34
религия
религия
алексей русских
ульяновск
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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве в отношении иностранца, который в Ульяновске растоптал, облил алкоголем и выбросил в реку Коран, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее губернатор области Алексей Русских сообщил, что иностранец в Ульяновске надругался над Кораном, после появления в интернете видео о происшествии правоохранители задержали подозреваемого. Гендиректор общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Александр Даркович отмечал, что, предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин Сайд Абу Мустафа. В главке МВД по региону подтвердили РИА Новости, что уроженец Египта 1995 года рождения задержан после осквернения Корана и негативных высказываний об исламе. "Задержан 28-летний гражданин иностранного государства, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"... Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. "По данным следствия, 1 июля 2023 года подозреваемый, находясь на пешеходном мосту через реку Свияга, соединяющим улицы Аблукова и Воробьева Ульяновска, совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих - растоптал Коран, выбросил его в реку и облил алкогольным напитком. При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовал в публичном доступе в сети интернет", - отмечается в сообщении. Уточняется, что в рамках уголовного дела правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования.
https://ria.ru/20230703/koran-1881986680.html
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религия, алексей русских, ульяновск
Религия, Религия, Алексей Русских, Ульяновск
В Ульяновске завели дело на египтянина за надругательство над Кораном

В Ульяновске завели дело на египтянина, который растоптал и облил алкоголем Коран

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве в отношении иностранца, который в Ульяновске растоптал, облил алкоголем и выбросил в реку Коран, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее губернатор области Алексей Русских сообщил, что иностранец в Ульяновске надругался над Кораном, после появления в интернете видео о происшествии правоохранители задержали подозреваемого. Гендиректор общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Александр Даркович отмечал, что, предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин Сайд Абу Мустафа. В главке МВД по региону подтвердили РИА Новости, что уроженец Египта 1995 года рождения задержан после осквернения Корана и негативных высказываний об исламе.
"Задержан 28-летний гражданин иностранного государства, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"... Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
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3 июля, 18:10
"По данным следствия, 1 июля 2023 года подозреваемый, находясь на пешеходном мосту через реку Свияга, соединяющим улицы Аблукова и Воробьева Ульяновска, совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих - растоптал Коран, выбросил его в реку и облил алкогольным напитком. При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовал в публичном доступе в сети интернет", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в рамках уголовного дела правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования.
 
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