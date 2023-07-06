В Ульяновске завели дело на египтянина за надругательство над Кораном
В Ульяновске завели дело на египтянина, который растоптал и облил алкоголем Коран
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве в отношении иностранца, который в Ульяновске растоптал, облил алкоголем и выбросил в реку Коран, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее губернатор области Алексей Русских сообщил, что иностранец в Ульяновске надругался над Кораном, после появления в интернете видео о происшествии правоохранители задержали подозреваемого. Гендиректор общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Александр Даркович отмечал, что, предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин Сайд Абу Мустафа. В главке МВД по региону подтвердили РИА Новости, что уроженец Египта 1995 года рождения задержан после осквернения Корана и негативных высказываний об исламе.
"Задержан 28-летний гражданин иностранного государства, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"... Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
"По данным следствия, 1 июля 2023 года подозреваемый, находясь на пешеходном мосту через реку Свияга, соединяющим улицы Аблукова и Воробьева Ульяновска, совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих - растоптал Коран, выбросил его в реку и облил алкогольным напитком. При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовал в публичном доступе в сети интернет", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в рамках уголовного дела правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования.