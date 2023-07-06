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Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger - РИА Новости, 06.07.2023
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15:39 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/challenger-1882604475.html
Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger
Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger - РИА Новости, 06.07.2023
Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger
Украинские войска пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:39
2023-07-06T15:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба немецких танков Leopard, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее в украинских телеграм-каналах появились видео с сообщениями, что на запорожском направлении якобы замечены британские танки Challenger 2. "На линии фронта британских танков пока нет, они находятся в резерве. Командование ВСУ осознает, что судьба Challenger будет столь плачевна, как у немецких танков Leopard и американской боевой машины Bradley, которые горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо", - сказал Рогов. По его словам, украинская пропаганда разгоняет видео о якобы появлении британских танков, преподнеся их как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах украинских войск. "Видео, которые появлялись в украинских пабликах ранее, нами были идентифицированы как видео с польских, британских и прибалтийских полигонов. Ни одно из них по привязке к местности не относилось к территории постукраинского пространства и тем более запорожского фронта", - сказал Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности, поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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безопасность, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger

Рогов: ВСУ не задействуют танки Challenger, понимая, что они отправятся за "Леопардами"

© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLCВоенные на танке Challenger 2
Военные на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLC
Военные на танке Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба немецких танков Leopard, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее в украинских телеграм-каналах появились видео с сообщениями, что на запорожском направлении якобы замечены британские танки Challenger 2.
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"На линии фронта британских танков пока нет, они находятся в резерве. Командование ВСУ осознает, что судьба Challenger будет столь плачевна, как у немецких танков Leopard и американской боевой машины Bradley, которые горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо", - сказал Рогов.
По его словам, украинская пропаганда разгоняет видео о якобы появлении британских танков, преподнеся их как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах украинских войск.
"Видео, которые появлялись в украинских пабликах ранее, нами были идентифицированы как видео с польских, британских и прибалтийских полигонов. Ни одно из них по привязке к местности не относилось к территории постукраинского пространства и тем более запорожского фронта", - сказал Рогов.
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Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности, поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
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