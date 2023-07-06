https://ria.ru/20230706/challenger-1882604475.html

Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger

Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger - РИА Новости, 06.07.2023

Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger

Украинские войска пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:39

2023-07-06T15:39

2023-07-06T15:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба немецких танков Leopard, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее в украинских телеграм-каналах появились видео с сообщениями, что на запорожском направлении якобы замечены британские танки Challenger 2. "На линии фронта британских танков пока нет, они находятся в резерве. Командование ВСУ осознает, что судьба Challenger будет столь плачевна, как у немецких танков Leopard и американской боевой машины Bradley, которые горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо", - сказал Рогов. По его словам, украинская пропаганда разгоняет видео о якобы появлении британских танков, преподнеся их как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах украинских войск. "Видео, которые появлялись в украинских пабликах ранее, нами были идентифицированы как видео с польских, британских и прибалтийских полигонов. Ни одно из них по привязке к местности не относилось к территории постукраинского пространства и тем более запорожского фронта", - сказал Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности, поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр