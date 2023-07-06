https://ria.ru/20230706/byudzhet-1882617752.html
В ЦБ выступили за возврат к более сбалансированному бюджету
В ЦБ выступили за возврат к более сбалансированному бюджету - РИА Новости, 06.07.2023
В ЦБ выступили за возврат к более сбалансированному бюджету
Переход бюджета из профицитного состояния в дефицитное свидетельствует о росте импорта и, как следствие, спроса на валюту, поэтому России нужно возвращаться к... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:07
2023-07-06T16:07
2023-07-06T16:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкт-петербург
ксения юдаева
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Переход бюджета из профицитного состояния в дефицитное свидетельствует о росте импорта и, как следствие, спроса на валюту, поэтому России нужно возвращаться к более сбалансированному бюджету, что сократит его влияние на курс рубля, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Если у вас бюджет из большого или небольшого профицита перешел в большой дефицит, это повышенный спрос в экономике, это больше импорт. Больше импорт - это спрос на валюту. Собственно, и у нас это пока еще таким образом работает, это один из факторов, который сокращает текущий счет", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ. Юдаева отметила, что если бюджет дефицитный, то должен быть и дефицит текущего счета, тогда происходит финансирование за счет заимствований этой разницы. "У нас это сработало в другую сторону: у нас вырос за счет этого импорт и снизился текущий счет, здесь все естественно. Это должно так работать, у нас же нет бесконечных ресурсов, чтобы бесконечно бюджетный дефицит балансировать. У нас проблема в том, что нам надо возвращаться к бюджетному правилу с точки зрения более сбалансированного бюджета. Это нам сократит и влияние бюджета на курс", - заключила Юдаева. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону. По предварительной оценке ведомства, в январе-мае бюджет был исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/valyuty-1882562224.html
https://ria.ru/20230706/teorii-1882537552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, ксения юдаева, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Ксения Юдаева, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ выступили за возврат к более сбалансированному бюджету
Первый зампред ЦБ Юдаева: более сбалансированный бюджет поможет с курсом рубля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Переход бюджета из профицитного состояния в дефицитное свидетельствует о росте импорта и, как следствие, спроса на валюту, поэтому России нужно возвращаться к более сбалансированному бюджету, что сократит его влияние на курс рубля, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Если у вас бюджет из большого или небольшого профицита перешел в большой дефицит, это повышенный спрос в экономике, это больше импорт. Больше импорт - это спрос на валюту. Собственно, и у нас это пока еще таким образом работает, это один из факторов, который сокращает текущий счет", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.
Юдаева отметила, что если бюджет дефицитный, то должен быть и дефицит текущего счета, тогда происходит финансирование за счет заимствований этой разницы.
"У нас это сработало в другую сторону: у нас вырос за счет этого импорт и снизился текущий счет, здесь все естественно. Это должно так работать, у нас же нет бесконечных ресурсов, чтобы бесконечно бюджетный дефицит балансировать. У нас проблема в том, что нам надо возвращаться к бюджетному правилу с точки зрения более сбалансированного бюджета. Это нам сократит и влияние бюджета на курс", - заключила Юдаева.
Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин с
охраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.
По предварительной оценке ведомства, в январе-мае бюджет был исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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