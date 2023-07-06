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Сенатор Грэм призвал США отправить Украине кассетные боеприпасы и F-16 - РИА Новости, 06.07.2023
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19:23 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882670223.html
Сенатор Грэм призвал США отправить Украине кассетные боеприпасы и F-16
Сенатор Грэм призвал США отправить Украине кассетные боеприпасы и F-16 - РИА Новости, 06.07.2023
Сенатор Грэм призвал США отправить Украине кассетные боеприпасы и F-16
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал власти США отправить Украине кассетные боеприпасы, оперативно-тактические ракеты ATACMS и истребители... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:23
2023-07-06T19:23
россия
линдси грэм
нато
f-16
twitter
оон
сергей нарышкин
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал власти США отправить Украине кассетные боеприпасы, оперативно-тактические ракеты ATACMS и истребители F-16. "Нам следует дать Украине ATACMS, кассетные боеприпасы и F-16, которые им нужны для возможности победить против России", - написал законодатель в Twitter. Отсутствие положительного решения Вашингтона по предоставлению Киеву этих систем вооружений Грэм назвал "сводящими с ума полумерами", которые продолжают продлевать боевые действия. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230705/rakety-1882401651.html
https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882658692.html
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россия, линдси грэм, нато, f-16, twitter, оон, сергей нарышкин, василий небензя, сша, украина
Россия, Линдси Грэм, НАТО, F-16, Twitter, ООН, Сергей Нарышкин, Василий Небензя, США, Украина
Сенатор Грэм призвал США отправить Украине кассетные боеприпасы и F-16

Сенатор Грэм призвал США отправить Украине кассетные боеприпасы, ракеты ATACMS и F-16

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал власти США отправить Украине кассетные боеприпасы, оперативно-тактические ракеты ATACMS и истребители F-16.
"Нам следует дать Украине ATACMS, кассетные боеприпасы и F-16, которые им нужны для возможности победить против России", - написал законодатель в Twitter.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Гаврилов: передача Киеву ракет покажет, что США не хотят дипурегулирования
5 июля, 16:12
Отсутствие положительного решения Вашингтона по предоставлению Киеву этих систем вооружений Грэм назвал "сводящими с ума полумерами", которые продолжают продлевать боевые действия.
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК".
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Белый дом: новостей по поставкам кассетных боеприпасов Украине пока нет
Вчера, 18:30
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Небензя прокомментировал данные о передаче США кассетных боеприпасов Киеву
Вчера, 17:05
 
РоссияЛиндси ГрэмНАТОF-16TwitterООНСергей НарышкинВасилий НебензяСШАУкраина
 
 
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